Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

Devlet Piyangosu’nun bugünkü çekilişinde 1 milyon 50 bin TL’lik büyük ikramiye 29125 numaralı bilete isabet etti. Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, bu akşam yapılan çekilişte şanslı numarayı taşıyan bilet, Lefkoşa bölgesi gezici bayi Hasan Sağol tarafından satıldı.

20 TEMMUZ’A ÖZEL ÇEKİLİŞ

Öte yandan Devlet Piyangosu 20 Temmuz’a özel çekiliş gerçekleştiriyor. 20 Temmuz özel çekilişi konseptiyle “çıkana kadar çekiliş” olarak hazırlanacak gecede büyük ikramiye 750 bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 1 milyon 462 bin 375 TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 30 TL’den yarından itibaren satışta olacak.