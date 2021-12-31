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Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

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Şanslı Numara ‘ 041388 ‘
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "041388" numaralı bilete isabet etti.
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2021 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "041388" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

 

15 Ocak çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.


Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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