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Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

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Büyük ikramiye Lefkoşa’ya isabet etti
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

1 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 6 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satılan “196289” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL’lik büyük ikramiye “196289” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.

‘15 Ocak’ta 1 Milyon 750 Bin TL

15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.750.000 TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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