Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu, Şanslı numara '24661'

15 Ocak Özel Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanı Serdar Kumru tarafından satılan "24661" numaralı bilete isabet etti.

15 Ocak Özel Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanı Serdar Kumru tarafından satılan "24661" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "24661" numaralı bilete isabet etti.

Bir sonraki Çekiliş 30 Ocak 2022 tarihinde 500 Bin TL olarak çıkana kadar çekilecek şekilde gerçekleşecek.