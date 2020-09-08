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Talih kuşu Lekfoşa'ya kondu

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Talih kuşu Lekfoşa'ya kondu
Talih kuşu Lekfoşa'ya kondu

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 37500 numaralı bilete  isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Abdulkadir Yalnız tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Eylül  (Çarşamba) itibarıyla satışa sunulacak.

 

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37500

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

39885

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

45203

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20081

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00273

06489

36473

56437

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22258

35373

36315

40215

51749

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16885

23840

46002

46225

46851

52879

56428

57508

58499

64492

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00437

01810

07457

12991

26574

27147

27374

29350

33195

41927

45096

49731

60109

66360

66956

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07500

17500

27500

30500

31500

32500

33500

34500

35500

36500

37000

37100

37200

37300

37400

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37560

37570

37580

37590

37600

37700

37800

37900

38500

39500

47500

57500

67500

77500

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

065

227

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15

68

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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