Talih kuşu Lekfoşa'ya kondu

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 37500 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Abdulkadir Yalnız tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Eylül (Çarşamba) itibarıyla satışa sunulacak.
900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37500
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
39885
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
45203
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20081
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00273
06489
36473
56437
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22258
35373
36315
40215
51749
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16885
23840
46002
46225
46851
52879
56428
57508
58499
64492
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00437
01810
07457
12991
26574
27147
27374
29350
33195
41927
45096
49731
60109
66360
66956
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07500
17500
27500
30500
31500
32500
33500
34500
35500
36500
37000
37100
37200
37300
37400
37501
37502
37503
37504
37505
37506
37507
37508
37509
37510
37520
37530
37540
37550
37560
37570
37580
37590
37600
37700
37800
37900
38500
39500
47500
57500
67500
77500
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
065
227
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15
68
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
7
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.