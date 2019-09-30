Talihsiz kız müzik dinleyerek uyumak istemişti, canından oldu!
Kazakitan'da yaşayan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, Bastobe kentindeki evinde cep telefonuyla müzik dinleyerek yatağına gitti. Genç kız müziği açtığında telefonu aynı zamanda şarja takılıydı. Ailesi sabah genç kızı uyandırmak için odaya girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı.
Kazakistan'da yaşayan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, şarja taktığı cep telefonu yanındayken uyudu, sabaha cansız bedeni bulundu.
30 Eylül 2019 Pazartesi 17:46
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