Kazakitan'da yaşayan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, Bastobe kentindeki evinde cep telefonuyla müzik dinleyerek yatağına gitti. Genç kız müziği açtığında telefonu aynı zamanda şarja takılıydı. Ailesi sabah genç kızı uyandırmak için odaya girdiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı.