Talimatı veren şahıs GKRY'de yaşadığı tespit edildi,şahıs aranıyor. Zanlılardan 100bin’er TL teminat istendi

13.7.20 tarihinde saat 18.00 sıralarında Gazimağusa’ da Anamur caddesi üzerinde belediye araç park yeri içerisinde bulunan ve araç sahibi M.B nin de içinde bulunduğu FA 670 plakalı aracın ön camına zanlı 2 İ.Ö ve zanlı 3 M.K ın teşvikiyle ve GKRY’ de bulunan M.T’ nin talimatla tasarrufunda bulundurduğu boru ile vurmak suretiyle kırılmasına ve 800 TL hasar meydana gelmesine neden olan zanlı 1 İ.G ile zanlı 3 M.K aynı gün tutuklanmış ve 14.7.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmiştİ.

Bulunamayan ve hakkında derdest emri çıkarılan zanlı 2 İ.Ö ise 15.7.20 tarihinde gece geç saatlerde adli şubey giderek kendi isteğiyle teslim olduktan sonra derdest emri gereği tutuklanmıştı. Her 3 zanlı bugün 17.7.20 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldılar. Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Engin şahadetinde, 13.7.20 tarihinde Gazimağusa’ da belediyeye ait park alanı içerisinde park halinde bulunan ve sahibinin de içerisinde bulunduğu FA 670 plaka nolu aracın ön camını GKRY de bulunan M.T’ nın verdiği talimatla zanlı 2 ve zanlı 3’ ün teşvikiyle yüzüne maske takarak tasarrufundaki boru ile kasten ve kanunsuz olarak vurup kırmak suretiyle 800 TL hasar uğramasına neden olan zanlı 1’ in aynı gün tutuklandığını belirtti.

Suçunu kabul eden zanlı 1’ in verdiği gönüllü ifade doğrultusunda ayni gün zanlı 3 M.K’ ın da tutuklandığını söyleyen Yıldız, zanlı 2 nin bulunamaması nedeniyle aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. ile bir gönüllü ifade verdiğini belirten Yıldız zanlının aynı gün arandığını ancak bulunamadığını söyledi. Aranan zanlı 2 İ.Ö’ in 15.7.20 akşamı geç saatlerde adli şubeye gelerek teslim olduğunu ve derdest emri gereğ tutuklandığına değinen Yıldız, 16.7.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan İ.Ö’ inaleyhine bir gün tutuklulu emri temin edildiğini söyledi. Zanlı 2 İ.Ö’ nün zanlı 3 M.K ile zaman zaman görüştüğü, zanlı 1 İ.G ile hiç görüşmediği ve olay mahallinde dahİ bulunmadığı yönünde beyanı olduğunu söyleyen Yıldız, birçok ifade yanında GKRY de bulunan ve derdest emri gereği aranan M.T isimli şahıs aleyhine de şahadet temin edildiğini belirtti.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna dikkat çeken Yıldız bu aşamada KKTC vatandaşı olan zanlıların tahkikata etki etme olanakları olmaması nedeniyle teminata bağlanmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC dışına çıkışlarını men ederek 100000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdİ.