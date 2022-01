Süreç hızla ilerliyor. Rejimin koyduğu kurallar içerisinde adına seçim denen oyunun içinde yer alanlarla bunu reddedip “talimatla yönetilmeye hayır” diyerek boykot uygulayanlar arasında imtihan var. Kurulu düzenin içinde bulunmaktan memnun olanlarla bu düzeni yıkmak isteyenler arasında imtihan var. Oyunun içinde yer alanların propaganda kampanyalarında bu memleketin kuzeyindeki GERÇEKLERDEN konuşanı duydunuz mu? Gerçekler gizlenmekte, “aman ustam duymasın” anlayışı içerisinde, kimisi vatan, millet bayraktan; kimisi de cek-cak dolu masallardan bahsetmekte, biriken sorunların yaratılan batağın suçunu birbirlerine atarak asıl sorumlu olan TC yönetimlerini işaret etmemeye özen göstermektedirler. AKP’nin Kıbrıs şubesi haline gelmiş olanların mevcut durumdan memnun olup gerçekleri konuşmaması anlaşılabilir de, bunun dışında olduğunu iddia edenlerin buranın TC’nin bir alt yönetimi olduğundan hiç bahsetmemeleri hiç de affedilecek bir durum değildir. Yok iktidara yürüyorlarmış, yok hükümeti onlar kuracakmış gibi inandırıcı olmayan beyanatlarla ülkenin kuzeyindeki gerçekleri gizlemeye çalışmakta, UBP’nin ortağı olmak için çabalamaktadırlar. Kurulu düzen içinde UBP ile ortak olmak için çırpınanların ülkenin kuzeyindeki gerçekleri konuşmaması affedilir bir durum değildir. Tüm kurumların perde gerisindeki gerçek bakanları konuşmamaktadırlar. Merkez Banka-sının başkanının, GKK komutanının Kıbrıslı olamayacağından bahsetmemektedirler. Ülkenin kuzeyine belli bir amaç için ve Kıbrıslının iradesinin yansımasını engellemek için savaş suçu işleyerek taşınan nüfustan hiç söz etmemektedirler. Bir yıl önceki seçimlerlere göre on bin artan seçmenin nasıl oluştuğunu konuşmamaktadırlar. Kimin vatandaş olması kimin olmaması gerektiğini konuşmamaktadırlar. Anayasanın geçici 10. maddesinin kaldırılması için girişim başlatıp başlatmayacaklarını konuşmamaktadırlar. Federal bir çözümden ne anladık-larını açıkça konuşmaktan; garantiler ve federal devletin yetkileri gibi konularda ne düşündüklerini söylemekten imtina etmektedirler. Kumarhaneler, bet ofisler, gece kulüpleri için ne düşündüklerini konuşmamaktadırlar. Kendilerinin de gurdella keserek açtıkları Hala sultan Külliyesi ve kaçak kuran kursları hakkında, ayrıca toplu-ma empoze edilmeye çalışılan radikal islam için ne düşündüklerini konşmamaktadırlar. İhalelerin Ankara’da açılmaya devam edip etmeyeceğini, buradaki işlerin AKP yanlısı müteahhitlere verilip verilmeyeceğini konuşmamaktadırlar. Ve en önemlisi hala şu anda sürekli “seçim”i istedikleri şekilde sonuçlandırmak için devam eden müdahalelerden de bahsetmemektedirler. Ayrıca “seçim” sonrası müdahalelerden şikayet edip etmeyeceklerini, böyle bir durumu kabul edip etmeyeceklerini veya sonuca saygı duyup ses çıkarıp çıkarma-yacaklarını da konuşmamaktadırlar. Kısaca bu ülkede yaratılan bataklıktaki gerçekleri halktan gizleyerek, halkla adeta dalga geçiyorlar. Bu gidişe bu anlayışa artık dur demenin zamanı çoktan gelmişti de olgunlaşması bu günlere denk gelmiştir. Artık statükoyu geriletmek için Rejimin çizdiği çember içinde değil, o çemberin dışında ve her şeyin kurallarını bizim belirlediğimiz şekilde bir mücadele başlatılmıştır. Bu mücadele; adına seçim denen oyunu BOYKOT etmektir. Yeni Kıbrıs Partisi, bu koşullarda halkımızı, göstermelik oyuna katılmamaya, kendi oyunun çok kıymetli olduğunun bilinci ile bulunduğu her yerde her koşulda çevresi ile birlikte boykota çağırmaktadır. Gün statükoya ve statükonun temsilcilerine karşı mücadele günüdür. Bize düşen görev bu boykotu en geniş bir şekilde hayata geçirmektir. Bu, toplumumuzun varlığı için hayati bir gerekliliktir. Bu memleket bizim talimatla yönetilmeye hayır ; toplumun iradesinin yansımadığı göstermelik bir seçime hayır . Oy moy yok.. Boykot var boykot… Boykot Eylem Komitesi adına Rasıh Keskiner