Talip Atalay'dan Erhan Arıklı'yı ağır sözlerle eleştiri

YDP Genel Sekreteri ve Başkan adayı Talip Atalay, Genel Başkan Erhan Arıklı'yı ağır sözlerle eleştirdi.

Kanal T’de konuşan Atalay, " Sayın Arıklı Kurultayı Kaldıramayan Tabanınız mı Siz Misiniz? diye sordu, “Tabanımızı aşağılayıcı dilden de vazgeçin ” dedi. Atalay, "Arıklı belediye seçimlerinde ittifakı Türkiye istedi diyerek bizi yanılttı ve mecbur bıraktı" dedi.

Atalay, Arıklı’nın, doğru olmayan yanıltıcı söylemlerle siyaseti manipüle ettiğine işaret etti. Atalay, Erhan bey’in şahsi isteğine göre MYK kararlarının uygulanmakta olduğunu bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Atalay, insanları dışlayıcı dil kullanılmaması gerektiğine de vurgu yaptı. Atalay, bu yaklaşımların demokrasinin hazmedilemediğini ortaya koyduğunu söyledi. Partinin baraj altı kalabilecek bir yöne doğru gittiğini, bu durumun önüne geçebilmek için bir yönetim değişikliğinin elzem olduğunu belirtti.

Atalay, şaibesiz bir liderlik istediğini sözlerine ekledi.