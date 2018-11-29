Talip Atalay'dan ışıklarlarla süslenen cami için açıklama geldi

Camii çevresinin ışıklarla süslenmesinin dün sosyal medyada bugün ise bazı gazetelerin haber sitelerinde suçlayıcı bir uslupla okuyucuya aktarıldığını söyleyen Talip Atalay, Ozanköy Camii cemaatinin 28 Kasım 2018 Çarşamba günü, Mevlit Programı düzenlemek için izin talep ettiklerini, dün gerçekleşen Mevlit Programının da bu izin çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Din İşleri Başkanı Atalay açıklamasında; çoğunluğu burada yaşayan Pakistan kökenlilerden oluşan Ozanköy Camii cemaatinin Mevlit Programı nedeniyle dün bir araya geldiklerini ve kendi ülkelerinde her Mevlit Kandili döneminde yaptıkları gibi Akşam Namazı ile Yatsı Namazı arasında camii çevresini ışıklarla süslediklerini söyledi.

Daha önce bu konuda ayrıca bir hassasiyet olabileceğini düşünmedikleri için de herhangi bir bilgi vermeye gerek duymadıklarına işaret eden Başkan Atalay, Hind coğrafyasındaki geleneklere göre yaptıkları ışıklandırma, Yatsı Namazı için gelen ve durumu gören din görevlisince hassasiyetimiz cemaate izah edildikten sonra, onların da rızasıyla ışıklandırma uygulamasının sonlandırıldığına dikkat çekti. Daha sonra Ozanköy camimizdeki Mevlit Programı, görevlimizin de katılımıyla huşu içerisinde idrak edilmiştir diyen Atalay, polisin de Camiye gelerek sosyal medyaya ve haber sitelerine yansıyan konuya ilişkin görevliden bilgi aldığını belirtti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, konunun bağlamından koparılarak tartışıldığını, söz konusu ışıklandırmanın birçok İslam ülkesinde özellikle de Pakistan’da Mevlit Kandili’nde yaygın olarak yapılan rutin uygulamalardan olduğunun altını çizdi.

Başkan Atalay açıklamasında, örnek olması açısından 2017 Mevlit kandilinde yapılmış bir haberin (https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mevlit-kandili-bir-cok-ulkede-idrak-edildi/985588#) adresini de verdi.