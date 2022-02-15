  • BIST 2.045,67
  • Altın 803.38157
  • Dolar 13.634
  • Euro 15.467
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

“Talos 2022” Tatbikatı Gerçekleştirildi

» »
“Talos 2022” Tatbikatı Gerçekleştirildi
“Talos 2022” Tatbikatı Gerçekleştirildi

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Fransız Silahlı Kuvvetleri arasındaki hava savunma tatbikatı “Talos 2022’nin” dün icra edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelerin yer verdiği tatbikat, iki ülke arasındaki savunma iş birliği programının uygulanması çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tatbikatın, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’nin, Doğu Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle gerçekleştirildiğini yazan gazete tatbikat senaryosunun,  RMMO askeri tesislerine saldırı hedefiyle Rafale savaş uçaklarının alçak irtifadan uçmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Haberi “Rafale Kıbrıs Semalarında Uçtu” başlığıyla veren gazete tatbikatın esas amacının Güney Kıbrıs’ın savunma sistemini kontrol etmek ve RMMO personelini gerçekçi koşullarda eğitmek olduğunu da yazdı. 

Politis gazetesi haberi “Fransız Rafale Uçakları Kıbrıs Üzerinde” başlığıyla aktardı.

Gazete tatbikat ile ilgili açıklamada, “Talos” tatbikatının, savunma ve güvenlik alanındaki ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmek için iki ülkenin işbirliğine hazır olduğu konusunda olumlu mesajlar gönderdiğine de vurgu yapıldığını yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'tan Kıbrıs vatandaşlarına: Ukrayna’yı ziyaret etmekten kaçının14 Şubat 2022 Pazartesi 13:26
  • Rum tarafının Türkiye aleyhindeki önlemleri buzdolabında14 Şubat 2022 Pazartesi 13:23
  • Kasulidis: Maraş’ı Kurtarmak İçin Yeni Strateji13 Şubat 2022 Pazar 13:08
  • Temel Tüketim Ürünleri Yüzde 63 Zamlandı13 Şubat 2022 Pazar 11:44
  • 74 Esirlerine Maaş13 Şubat 2022 Pazar 11:25
  • Purnara Kampında Yeni Önlemler13 Şubat 2022 Pazar 11:14
  • Güney’de temel tüketim ürünleri yüzde 63 zamlandı12 Şubat 2022 Cumartesi 17:20
  • Anastasiadis, GYÖ Teklifine AB’den Destek İstedi12 Şubat 2022 Cumartesi 14:14
  • Güney'de Hellim Tartışması Bitmek Bilmiyor12 Şubat 2022 Cumartesi 13:56
  • Afrikalı Bebeğe 5 Bin Euro’ya Avrupalı Baba12 Şubat 2022 Cumartesi 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti