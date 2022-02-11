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TALOS 2022 Tatbikatı ile hava savunma provası

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TALOS 2022 Tatbikatı için Akdeniz’de seyreden “Charles De Gaule” uçak gemisinden kalkan Rafale tipi savaş uçaklarının dün itibarıyla Rum hava sahasında uçmaya ve RMMO hava savunmasını sınamaya başladığı bildirildi.
TALOS 2022 Tatbikatı ile hava savunma provası

TALOS 2022 Tatbikatı için Akdeniz’de seyreden “Charles De Gaule” uçak gemisinden kalkan Rafale tipi savaş uçaklarının dün itibarıyla Rum hava sahasında uçmaya ve RMMO hava savunmasını sınamaya başladığı bildirildi.

Alithia’nın “Rafale’ler İle Hava Savunma Provası… Charles De Gaule Uçak Gemisinden Kalkıyorlar” başlıklı haberine göre, Fransız savaş uçakları, RMMO personelinin gerçek şartlar altında eğitim ve uzmanlık kazanması maksadıyla bugün ve yarın aynı şekilde uçacak. Charles De Gaule’ün ise Şubat ayı sonunda Limasol limanına demirlemesi bekleniyor.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın kara bölümleri ve hava sahası içerisinde gerçekleştirilen “bu eğitim faaliyetinin” Fransa ile yaptıkları savunma işbirliği programının uygulanması kapsamında, Fransız savaş uçakların yaptığı uçuşların da Rum-Fransız ortak hava tatbikatı hazırlıkları çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs ile Fransa 14 Şubat Pazartesi günü icra edecekleri “TALOS 2022” kod isimli ortak hava deniz tatbikatı çerçevesinde Rafale savaş uçakları hedeflere sanal atışlar yapacak, RMMO hava savunma sistemlerinin tepkisi sınanacak. İlk başta tatbikat bugün için planlanmıştı. 

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