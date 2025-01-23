Tam 10 kilogram... En fazla yağış o bölgelere düştü!

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın Lefke ve Kozanköy’de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, ülke genelinde dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede ölçülen yağış miktarları şöyle:

"Lefke, Kozanköy 10 kg/m², Selvilitepe 9 kg/m², Alevkaya, Ziyamet Esentepe, Lapta, Doğancı, Ercan 8 kg/m², Akıncılar, Yenierenköy, Gaziveren, Sipahi, Yeşilırmak, Çamlıbel, Güzelyurt, Serdarlı, Bostancı 7 kg/m² ve Boğaz, Zümrütköy, Tatlısu, Türkeli, Kalkanlı 6 kg/m²."

Diğer bölgelerde ise 0,2 ile 5 kilogram arası yağış kaydedildi.