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Tam 10 kilogram... En fazla yağış o bölgelere düştü!

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın Lefke ve Kozanköy’de kaydedildiğini açıkladı.
Tam 10 kilogram... En fazla yağış o bölgelere düştü!

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, ülke genelinde dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede ölçülen yağış miktarları şöyle:  

"Lefke, Kozanköy 10 kg/m², Selvilitepe 9 kg/m², Alevkaya, Ziyamet Esentepe, Lapta, Doğancı, Ercan 8 kg/m², Akıncılar, Yenierenköy, Gaziveren, Sipahi, Yeşilırmak, Çamlıbel, Güzelyurt, Serdarlı, Bostancı 7 kg/m² ve Boğaz, Zümrütköy, Tatlısu, Türkeli, Kalkanlı 6 kg/m²."

Diğer bölgelerde ise 0,2 ile 5 kilogram arası yağış kaydedildi.

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