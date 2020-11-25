Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Todoba Andhari Kaplan Koruma Alanı'nda tur liderliği yapan Arpit Parekh, ölümcül ayı ve Bengal kaplanının verdiği savaşı kaydetti. Arpit Parekh, ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştığını söyledi. Sadece 1000 metre uzağında gerçekleşen bu savaşı kaydeden Parekh, "Korkunç bir savaştı" dedi.
Fotoğrafçı, doğa bilimci ve tur lideri Arpit Parekh, Hindistan'da doğanın en ölümcül hayvanları Bengal kaplanı ve tembel ayının karşılaşma anını kaydetti.
25 Kasım 2020 Çarşamba 22:00
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