Todoba Andhari Kaplan Koruma Alanı'nda tur liderliği yapan Arpit Parekh, ölümcül ayı ve Bengal kaplanının verdiği savaşı kaydetti. Arpit Parekh, ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştığını söyledi. Sadece 1000 metre uzağında gerçekleşen bu savaşı kaydeden Parekh, "Korkunç bir savaştı" dedi.