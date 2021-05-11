Tam 439 gündür geçiş noktaları kapalı! Ne zaman açılacağı ise belli değil!

23 Nisan 2003’te kuzey Kıbrıs ile güney Kıbrıs arasında açılan geçiş noktaları, koronavirüs pandemisi nedeni ile kapatılmasıyla Kıbrıs’ın iki yakasında yaşayan insanlar, karşı tarafa tam 439 gündür geçemiyor.
Geçiş noktalarının ne zaman ve nasıl açılacağı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.
23 Nisan 2003’te Kıbrıs'ta açılan geçiş noktaları, koronavirüs pandemisi nedeni ile kapatılmasıyla Kıbrıs’ın iki yakasında yaşayan insanlar, karşı tarafa tam 439 gündür geçemiyor.— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) May 11, 2021
Geçiş noktalarının ne zaman ve nasıl açılacağı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. pic.twitter.com/GddzeZdiHh
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