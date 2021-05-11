Tam 439 gündür geçiş noktaları kapalı! Ne zaman açılacağı ise belli değil!

23 Nisan 2003’te kuzey Kıbrıs ile güney Kıbrıs arasında açılan geçiş noktaları, koronavirüs pandemisi nedeni ile kapatılmasıyla Kıbrıs’ın iki yakasında yaşayan insanlar, karşı tarafa tam 439 gündür geçemiyor.

Geçiş noktalarının ne zaman ve nasıl açılacağı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.