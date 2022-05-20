  • BIST 2.372,35
  • Altın 944.031
  • Dolar 15.9114
  • Euro 16.7995
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Tam 50 yıldır neredeyse her gün Big Mac yiyerek rekor kırdı

» »
ABD'de 50 yıldır hemen hemen her gün burger yiyerek beslenen adam, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Tam 50 yıldır neredeyse her gün Big Mac yiyerek rekor kırdı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki Donald Gorske, 50 yıldır neredeyse her gün Big Mac yiyerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

Gorske’nin 50 yıl içerisinde sadece 8 gün Big Mac yemediği açıklanırken, bazen günde iki öğün Big Mac yediği de ortaya çıktı.

Gorske, Guinness’e yaptığı açıklamada, “Bir şeyi sevdiğimde, ona her zaman bağlı kalırım.” dedi.

İLK KEZ 1972’DE YEMİŞ

Don Gorske makes history by eating 30,000th McDonald's Big Mac

Gorske bugün mahallesindeki Mc Donalds restoranına gitti ve Big Mac sevdasının 50’inci yıl dönümünü kutladı.

Gorske, ilk Big Mac ısırığını 1972 yılında aldığını belirtirken, “O anda ‘Muhtemelen hayatımın geri kalanında bunları yiyeceğim’ dedim” dedi.

Gorske, 1999 yılına gelindiğinde toplam 15 bin 490 Big Mac yiyerek rekor kırmıştı. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre ise bu sayı 32 bin 340’a yükseldi.

“MUHTEMELEN BUNDAN SONRA DA BİG MAC YİYECEĞİM”

Rekoru kutlamak için Gorske’nin gittiği yerel McDonald’s restoranın önüne “50 yıllık Mac’ler için Tebrikler Don” yazılı bir tabela asıldı.

Gorske, “Muhtemelen hayatımın geri kalanında da her gün Big Mac yiyeceğim” dedi.

Gorske, benzeri görülmemiş başarısının kanıtı olarak, her bir burger kartonunu ve fişini sakladığını açıkladı.

Mc Donald, ilk kez, 1955 yılında ABD’nin California eyaletinde faaliyet göstermeye başladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA, Uzay'a iki cansız manken gönderecek: Radyasyon araştırması19 Mayıs 2022 Perşembe 10:35
  • NASA, Mars keşif aracı InSight'a veda ediyor19 Mayıs 2022 Perşembe 10:34
  • McDonald's'a 'reklamlarında hamburgerleri olduğundan büyük gösterdiği için' dava açıldı19 Mayıs 2022 Perşembe 10:30
  • George Floyd’un ölümü davası: Eski polis 2 yıl sonra suçunu kabul etti19 Mayıs 2022 Perşembe 10:02
  • Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Dr. Öz kıl payı önde18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:14
  • ABD’den 50 yıl sonra UFO toplantısı18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:19
  • ABD raporları: Çin uçağı kasıtlı şekilde düşürüldü18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:01
  • Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Dr. Öz kıl payı önde18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:01
  • Pilot bayılınca uçağı indiren yolcu: Tanrının eli uçaktaydı17 Mayıs 2022 Salı 19:06
  • ABD, HİPERSONİK SİLAH DENEDİĞİNİ AÇIKLADI17 Mayıs 2022 Salı 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti