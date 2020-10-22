Tam 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN), Baf’ta Salı akşamı 6 kilo uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin şüpheli bir aracı takibe aldığını ve araçtakilerin, takip edildiklerini anlamasıyla kaçmaya başladığını; polisin aracı durdurmak için ateş açtığını ve söz konusu aracın, 3 polis aracına çarparak durduğunu yazdı.

Gazete, bir polisin de hafif yaralandığı olayla ilgili soruşturmada 3 Rum ve sahte İtalya kimliği beyan eden bir Arnavutluk vatandaşının tutuklandığını kaydederken, toplam 6 kilo uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin Euro paranın ele geçirildiğini belirtti.

Haberde, tutuklanan şahısların uyuşturucu çetesi üyesi oldukları ifade edildi.