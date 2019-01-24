Koopbank 60. Yıl Balosu Acapulco Otel’de “Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk” sloganı ile gerçekleşti. Geceye Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Koopbank yöneticileri ve personelinin yanı sıra Koopbank iştirakleri olan Şeker Sigorta (Kıbrıs) LTD, Zirai Levazım Kooperatifi, Binboğa Kooperatifi ve Koop Süt’ün yöneticileri ve çalışanları ile Koop Spor Kulübünün basketbolcuları katıldı.