"Tam anlamıyla bir provokasyondur”

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamada “Başka bir ülkedeki bir siyasi parti için oy çalışması yapmakla ilgilenmesi, bizim için asla kabul edilemez bir şeydir” denildi.

Bağımsızlık Yolu tarafınca yapılan açıklamada, Perşembe akşamı Türkiye’deki hükümet kanadı AKP’nin Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği Nisan ayında yapılacak olan anayasa değişiklik referandumuna yönelik “Evet mitingi”nde söz alan KKTC’li iki bakandan biri olan Kemal Dürüst’ün, “Omorfo’nun (Güzelyurt) utancı” olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün akşam ülkemizin başkenti Lefkoşa’da, başka bir ülkede yapılacak olan referandumla ilgili başka bir ülkenin yetkililerinin düzenlediği mitinge karşı bölgemiz Omorfo’nun milletvekillerinden Kemal Dürüst’ün takındığı tavır, bizleri hayal kırıklığına uğratmış ve onur duygumuzu derinden yaralamıştır.

Kemal Dürüst, hem bölgemiz Omorfo’nun seçilmiş bir milletvekilidir, hem de mevcut hükümetin bakanlarından biridir. Görevi, başta bölgemizdeki vatandaşlar olmak üzere ülkedeki bütün vatandaşları temsil etmek olan ve onlar arasında ayrım yapmaksızın onlara hizmet vermek olan bir milletvekilinin, Türkiye’de düzenlenecek olan bir referandumla ilgili taraf olması, dahası Türkiye’den bir siyasi partinin Kıbrıs’ta düzenlediği mitinge doğrudan katılarak, açıktan belli bir taraf lehine oy istemesi biz Omorfolular açısından kabul edilemezdir.

“Başka bir ülkedeki bir siyasi parti için oy çalışması yapmakla ilgilenmesi, bizim için asla kabul edilemez bir şeydir”

Kemal Dürüst aynı zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’dır. Ülkemizde artık nerdeyse her gün trafikte canlarımızı kaybettiğimiz acılı bir dönemden geçiyoruz. Karayollarımız ve trafik insan ölümlerine göz göre göre yol açacak bir durumda ve şirketler taşımacılık işini denetimsiz ve keyfi bir biçimde yapıp yollarda ölüm saçmakta. Daha birkaç gün önce, bölgemizin çok değerli insanlarından biri olan Kamil Göktepe’yi tam da bu sebeplerle yitirdik, göz göre göre. İşte asıl görevi bu acıların önüne geçmek olan Kemal Dürüst’ün, böyle bir dönemde başka bir ülkedeki bir siyasi parti için oy çalışması yapmakla ilgilenmesi, bizim için asla kabul edilemez bir şeydir.

“Halkımızın dini duygularını istismar eden bu açıklama, çok tehlikeli bir açıklamadır ve tam anlamıyla bir provokasyondur”

Dahası, Kemal Dürüst katıldığı bu mitingde, “kktc’de ezan seslerinin susmaması adına” referandum için “evet” çağrısı yapmıştır. Başta bölge insanımız olmak üzere halkımızın dini duygularını istismar eden bu açıklama, çok tehlikeli bir açıklamadır ve tam anlamıyla bir provokasyondur. Herkesin bildiği gibi, Kıbırs’ın kuzeyi din ve vicdan hürriyeti açısından dünyanın pek çok ülkesine kıyasla huzurlu, uzlaşmacı ve özgür bir coğrafyadır. Kemal Dürüst’ün, sanki ortada ezan seslerinin susmasına yönelik bir tehdit varmış gibi yanlış bir algı yaratıp halkın bir kesimini bir başka kesimine karşı tahrik edip kışkırtması, hem de bunu başka bir ülkedeki bir referandumda oy toplama amaçlı yapması çok tehlikeli ve onursuzca bir yaklaşımdır.

“Türkiye’deki bir siyasi partinin temsilcisi gibi davranan Kemal Dürüst’ü, biz bölgemizin vekili olarak tanımıyoruz.”

Kemal Dürüst, hem bakanlığı uhdesinde yerine getirmesi gereken onlarca sorumluluk varken hem de vekili olduğu bölgemizin sorunlarına dair işe koyulması gerekirken, tüm bunları bir yana bırakıp Türkiye’deki bir siyasi partinin temsilcisi gibi davranmaktadır. Bu, kabul edilemezdir. Asli görevlerini ve gerçekten temsil etmekle yükümlü olduğu kesimleri bir kenara atıp Türkiye’deki bir siyasi partinin temsilcisi gibi davranan Kemal Dürüst’ü, biz bölgemizin vekili olarak tanımıyoruz.