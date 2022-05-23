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Tam anlamıyla yıkım paketi

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Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na tepki göstererek, "Bu memleket bizim biz yöneteceğiz!" dedi
Tam anlamıyla yıkım paketi

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yazılı bir açıklama yaparak, “ 2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"na işaret etti, “Tam anlamıyla yıkım paketidir!” dedi.

Yalınkaya, “Kıbrıs Türk Halkının iradesini hiçe sayan bu yıkım paketini kabul etmiyoruz. Bu paketin altına imza koyanlar, açıkça kendi halkına ihanet içerisindedir. Her anlamda ve her alanda Ankara’ya olan bağımlılığı daha da artıracak bu yıkım paketine karşı her zaman olduğu gibi evimiz olan sokaklarda direneceğiz!” ifadelerini kullandı.

BES Başkanı Yalınkaya, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Emeği ve emekçiyi sömürecek olan bu paketi tanımıyoruz. Kıbrıslı Türklere ait kurumların özelleştirilmesini hedefleyen, sendikal mücadeleyi sonlandırmayı amaçlayan ve Toplu İş Sözleşmesi düzenini ortadan kaldırmayı arzulayan bu paket açıkça ihanetin belgesi niteliğindedir.

Kıbrıslı Türklerin üzerine bol gelen bu gömleği giymeyeceğiz. Belediye Emekçileri Sendikası olarak paydaş sendikalarımız ve örgütlerimizle bu emeği hiçleştiren, sermayeye ise yol veren protokole karşı mücadele vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Buradan tüm halkımızı da bizlerle birlik olmaya davet ediyoruz. Bu memleket bizim biz yöneteceğiz!”

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