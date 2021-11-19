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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Tam aşılı kavramı değişiyor: Uzmanlardan Covid-19 aşısı uyarısı

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2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici açıklama ve uyarılar geldi.
Tam aşılı kavramı değişiyor: Uzmanlardan Covid-19 aşısı uyarısı

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici açıklama ve uyarılar geldi.

Bilim insanları ve uzmanlar şu ana kadar iki doz aşı yaptırmış kişilere “tam aşılı” dendiğini fakat bu kavramın yakın bir zaman içinde değişmeye başladığını duyurdu. Birçok ülkenin takviye (ya da hatırlatıcı) üçüncü doz aşıyı zorunluluk haline getirmeye başladığını aktaran CNN, gelecek yılın başından itibaren üç doz corona virüsü aşısı olanların “tam aşılı” olarak sayılabileceğini duyurdu.

CNN, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın Pazartesi günü yaptığı açıklamada üçüncü doz aşının kritik bir önemi olduğunu söylediğini hatırlatırken Başbakan’ın, “Üç doz aşı çok büyük bir öneme sahip ve sizin hayatlarınızı her açıdan kolaylaştıracak” dediğini aktardı. CNN, tam doz aşılı olanların herhangi bir kısıtlamaya tabi kalmayacağının da sinyalini verdi.

TAM AŞILI STATÜSÜ KAYBEDİLİYOR

Öte yandan diğer ülkelerde de üçüncü doz aşı ile ilgili dikkat çekici kararlar alınıyor… Fransa’da 15 Aralık’tan itibaren 65 yaşın üzerindekiler aşı kartlarının geçerliliğini devam ettirmek için üçüncü doz aşı olmak zorundalar. Avusturya’da da ikinci dozdan 9 ay sonra “tam aşılı statüsünün” vatandaştan alınacağını duyurdu.

Corona virüsü aşısı sürecini hızla sürdüren İsrail’de de ikinci doz aşıdan 6 ay sonra üçüncü bir doz aşı olmak, aşı kartına sahip olmak için kritik bir öneme sahip.

Fakat üçüncü doz Dünya çapında bir etik tartışmasını da beraberinde getirdi. Bu konuyu gündeme taşıyan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Dünya genelinde bir günde yapılan üçüncü doz aşının, az gelişmiş ülkelerdeki günlük ilk doz aşılardan 6 kat daha fazla olması bir skandal” demişti. DSÖ’nün tepe yöneticisi aşı dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekmişti.

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