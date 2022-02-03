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Tam Aşılılara KKTC'ye Girişte Test Şartı Kalktı

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Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, tam aşılılara KKTC’ye girişte test şartını kaldırma kararı aldı.
Tam Aşılılara KKTC'ye Girişte Test Şartı Kalktı

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, tam aşılılara KKTC’ye girişte test şartını kaldırma kararı aldı.

İlgili karar şu şekilde:

  • AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamışAşağıda belirtilen aşıların 2 Dozundan, COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson 1. Dozundan 14 gün sonrasından itibaren.
  • SINOVAC: 2 DOZ
  • BIONTECH: 2 DOZ
  • SINOPHARM: 2 DOZ
  • COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ
  • VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ
  • COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ
  • SPUTNIK V: 2 DOZ
  • MODERNA: 2 DOZ
  • NOVAVAX: 2 DOZ
  • COVİSHİED (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ
  • COVAXİN: 2 DOZ
  • CANSİNOBİO: 2 DOZ
  • Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde de aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.
  • Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.
  • Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 180 güne kadar pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.
  • 18 yaş altı çocuklar, aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.
  • Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.
  • Aşağıda 5’inci maddede belirtilen hatırlatma dozu yapmayan kişiler, ülkeye girişlerde aşılı kişi olarak değerlendirileceklerdir. Ancak  bu kişiler ülke içerisinde aşısız kişi olarak değerlendirilecek ve 5. Maddedeki Adapass sorgulamasında aşısız olarak değerlendirileceklerdir.

01.03.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜLKEYE GİRİŞ KURALLARI
– Yukarıda belirtilen aşılı kişi tanımına göre (1. B’de) ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.
-İkinci dozlarının(Johnson için tek doz) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş kişilerin hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.
-Hastalığı geçirmiş kişilerin pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün geçmemiş kişiler PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

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