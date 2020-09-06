  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Tam filmlik olay! Sahte evrak düzenleyip, tedavüle sürdüler

» »
Tam filmlik olay! Sahte evrak düzenleyip, tedavüle sürdüler
Tam filmlik olay! Sahte evrak düzenleyip, tedavüle sürdüler

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı. Sunalp, zanlılar Barış Gül ve Eray Özvurulmuş’un  Sahte Evrak Düzenleme Ve Tedavüle Sürme suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Sunalp, zanlı Barış Gül’ün 21 Ağustos 2020 tarihinde adına kayıtlı HXP 712 plakalı aracı Beyarmudu Kara Giriş Çıkış kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirterek, aracın KKTC’de kalabilmesini sağlamak ve Güney Kıbrıs’a araçsız geçiş yapabilmek için söz konusu aracı Güzelyurt’ta 3 bin TL’ye sattığını kaydetti. Zanlı Eray Özvurulmuş’un ise Lefkoşa’da bulunan  Eray Garaj isimli iş yeri adına düzenlenen bilgilendirme fişini imza ettiğini dile getiren Sunalp, zanlının bahse konu evrakla aracın garajda olduğunu belirtmek için sahte bir evrak düzenleyerek Barış Gül’e verdiğini ifade etti.

Sunalp, Barış Gül’ün aynı gün tasarrufunda bulundurduğu sahte evrakı Metehan Kara Kapısı gümrük görevlilerine vererek tedavüle sürdüğüne işaret ederek, söz konusu aracın Gümrük Dairesi Kaçakçılık Bölümünde çalışan memurlar tarafından Güzelyurt’ta tespit edilmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. 

Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken Sunalp, HXP 712 plakalı aracın Güzelyurt’ta tespit edilerek emare olarak alındığını bildirdi.

Sunalp, soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlıların verdiği ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimalleri olması nedeniyle 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Banu Soyer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 40 yaşında hayata gözlerini yumdu (Gelişme)06 Eylül 2020 Pazar 10:28
  • Türkiye ve KKTC’nin yapacağı “Cengiz Topel Tatbikatı” bugün başlıyor06 Eylül 2020 Pazar 09:46
  • Çavuşoğlu:Öğrenciler üniversitelerin belirleyeceği yurtlarda 7 gün süreyle izoleye tabi olacaklar06 Eylül 2020 Pazar 09:29
  • Detay bugün ne manşet attı? 6 Eylül 2020 Pazar06 Eylül 2020 Pazar 08:09
  • KKTC'de 26 pozitif Covid-19 vakası, 8 yerel bulaş temaslı takip yapılıyor!05 Eylül 2020 Cumartesi 20:27
  • İşte alınan kararların tam listesi...05 Eylül 2020 Cumartesi 19:45
  • CORONA KKTC: Akdoğan, Vadili ve İnönü ilkokulların açılması ertelendi! Düğünler 14 gün ertelendi!05 Eylül 2020 Cumartesi 19:31
  • Başbakan Tatar ve Bakan Pilli Açıkladı! Karantina uygulaması yeniden başlıyor! İşte açıklamadan detaylar... (CANLI)05 Eylül 2020 Cumartesi 19:12
  • Ana Muhalefet lideri gibi... Özersay: 10 gün önce önermiştik! Şimdi 7 gün karantina noktasına gelinmesi sevindirici!05 Eylül 2020 Cumartesi 18:49
  • 7 gün karantina uygulaması başlaması bekleniyor!05 Eylül 2020 Cumartesi 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti