  • BIST 1.289
  • Altın 446,768
  • Dolar 7,8063
  • Euro 9,3651
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8 pozitif vaka!

“Tam kapanma daha korkunç kabuslardan kurtarır”

»
Doktorlara göre, Türkiye'de Covid-19 salgınında vaka sayısındaki artış durdurulmazsa daha kötü bir döneme girilmesi kaçınılmaz. Bulaşın önünü kesmenin yolu ise tam kapanmadan geçiyor.
“Tam kapanma daha korkunç kabuslardan kurtarır”

2020’ye damgasını vuran Covid-19 pandemisi, yılın son ayına girerken dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye’de de vaka sayıları her geçen gün artıyor, sağlık çalışanları acil önlemler alınmasını talep ediyor. Uzmanlara göre, tam kapanma olmadan vaka sayılarını düşürmek mümkün değil.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sibel Sakarya, tam kapanma olmadan bulaşın azaltılamayacağını söylüyor. “Böyle bir dönemde insan hareketliliğini, insan temasını minimuma indirmek şart. Şu anda yapılması gereken tam kapanma. En az iki haftalık bir süreyle bunu yapmazsak daha fazla insan hastalanacak, daha fazla insan ölecek” diyor.

“Tam kapanma kaçınılmaz

Türkiye’de Mart ayında ilk Covid-19 vakasının açıklanmasından sonra hükümet bulaşı önlemeye yönelik tedbirler aldı. Okullar yüz yüze eğitime son verdi, sokağa çıkma kısıtlamaları hayata geçirildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş-çıkış yasağı ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vaka sayılarının düşmesiyle 1 Haziran’da normalleşme sürecine girildi. Yeme-içme mekanları, alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Prof. Dr. Sakarya, normalleşme sürecine girilmesiyle Temmuz ayından beri vakaların artışta olduğunu, Ekim ayından bu yana ise artışın önlemez olduğunu ifade ediyor. “Bu dönemde tam kapanmayı yapmak kaçınılmaz, zaman kaybediyoruz aslında. Her geçen gün gereksiz yere insanlar hastalanıyorlar ve ölüyorlar” diyor. 

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da virüsle mücadele kapsamında ek tedbirler tartışılıyor. Sibel Sakarya, bazı Avrupa ülkelerinde tam kapanma kararının alındığını ve bu kararın işe yaradığını hatırlatıyor. “Riskli bir dönemdeyiz. Riski aştık aslında. Olgular var, ölümler yükseliyor. Kesinlikle tam kapatma yapmamız lazım” diye ekliyor. Halk sağlığı uzmanına göre, salgının bu kadar yükseldiği bir dönemde tedbiri bireysel sorumluluklara bırakmak doğru değil. “AVM’leri açık bırakıp insanları alışverişe teşvik edip sonra da, ’Alışveriş merkezine gidiyorlar’ diye onları suçlamak doğru değil. Kontrolün bireysel sorumluluğa bırakılması son derece yanlış. Bir an önce kapanma gerçekleştirilmeli. Etkisini hızla göreceğimizi biliyoruz” diyor. 

“Tam kapanma daha korkunç kabuslardan kurtarır”

Sağlık Bakanlığı, Temmuz ayından bu yana sadece semptom gösteren hasta sayısını açıkladığı için eleştirilere hedef oldu. Semptom göstermeyen vakaların da günlük resmi tabloya eklenmesiyle sayılar bir anda arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım’da yaptığı açıklamada, “28 bin 351 sayısı toplam vaka sayısı. PCR testi pozitif olan herkes, semptomu olan olmayan, hastaneye yatan, hastalar dahil olmak üzere herkes” dedi. Ancak Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) göre, bu sayılar da gerçeği yansıtmıyor. TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt, sahadan gelen bilgiler ışığında, vaka sayılarının bakanlık tarafından açıklanan rakamların üstünde olduğunu savunuyor. “Zararın neresinden dönülürse kârdır’ mantığıyla, ilk yapmamız gereken, gerçek rakamları ortaya koymak” diyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım’da kabine toplantısından sonra açıkladığı tedbirler kapsamında, hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını, okulların online eğitime geçeceğini, restoran ve kafelerde paket servis uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Ancak TTB’ye göre alınan önlemler yeterli değil. TTB’nin tam kapanmayı savunduğunu dile getiren Prof. Dr. Akkurt’a göre, geç olmadan en az üç hafta tam kapanma kararı alınması zorunlu. “Orta ve hafif olan hastaların zaten hiçbiri hastanelere kabul edilmiyor. Sebebi de yatak yok. Yoğun bakımlar iyice doldu taştı. Ülke genelinde sosyal destek sağlanarak ortalama 3 ya da 4 haftalık bir kapanma kaçınılmaz haldedir. Bu kararın bir an önce alınması, bizi çok daha korkunç kabuslardan kurtaracaktır diye düşünüyoruz” diye konuşuyor. Uzmanlara göre, tam kapanma olmazsa sağlık sistemi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oruç Reis, Antalya limanına döndü30 Kasım 2020 Pazartesi 11:21
  • MAK Danışmanlık son anketini açıkladı: Barajı sadece 3 parti geçebiliyor!30 Kasım 2020 Pazartesi 11:02
  • Kadir Şeker'in Dayaktan Kurtardığı Kadın Eroinle Basıldı!30 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
  • Babacan'ı gören esnaf 'kirayı bile ödeyemiyoruz, çıldırdık artık' deyip oynadı29 Kasım 2020 Pazar 20:01
  • Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı29 Kasım 2020 Pazar 19:20
  • AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için Koronavirüs yasağını deldi29 Kasım 2020 Pazar 19:00
  • 1,5 yaşındaki bebek, yoğun bakımda yer bulunamadığı için hayatını kaybetti29 Kasım 2020 Pazar 18:26
  • Alaattin Çakıcı’ya hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı29 Kasım 2020 Pazar 16:33
  • RTÜK: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözleri hakkında inceleme başlatıldı29 Kasım 2020 Pazar 16:00
  • AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için Koronavirüs yasağını deldi29 Kasım 2020 Pazar 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti