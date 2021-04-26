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Tam kapanma olacak mı? Kabine toplantısı öncesi flaş açıklama

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Türkiye'de tüm gözler yeniden kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.
Tam kapanma olacak mı? Kabine toplantısı öncesi flaş açıklama

Türkiye'de tüm gözler yeniden kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

'Tam kapanma' beklentisi devam ederken; Reuters, 'yetkili bir ismin' AVM'ler ve okullar ile ilgili açıklamalarına yer verdi. Koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları istenilen seviyelere yaklaşmaktan çok uzak kalırken, yetkililer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar ekonomide üretimi etkilemeyecek şekilde tam kapanmanın tartışılacağını söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın durmaması üzerine iki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırılırken, beklenen sonucun elde edilememesi halinde daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceği açıklanmıştı.

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