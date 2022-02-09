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Tam Tahıllı Besinler Sigarayı Bıraktırıyor!

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Tam Tahıllı Besinler Sigarayı Bıraktırıyor!
Tam Tahıllı Besinler Sigarayı Bıraktırıyor!

Akciğerlerde kanseri tetikleyen, bronşit ve amfizem gibi hastalıklara yol açan sigara kullanımı çoğu kişinin hayatında negatif izler bırakıyor. Pankreas kanseri başta olmak üzere kanser riskini  artıran, ülser ve erken menopuzun önünü açan sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak besin tavsiyelerini sizler için derledik.

BOL BOL C VİTAMİNİ TÜKETİN!

- Elma tüketmenin vücut sağlığına pek çok faydası vardır. Elma içerdiği C vitamini ve antioksidan özeliğinden dolayı akciğer hastalıklarına en iyi gelen meyvelerin başındadır. Elma sahip olduğu bu özellikleriyle sigarayı bırakmanızda iyi bir rehber olacaktır. Tok tutma özelliğiyle de ön plana çıkan bu vitamin deposu meyve ile sağlıklı yaşama bir adım daha atın.

- Detoks sebzelerinin şahı olan turunçgiller toksinlerin vücuttan atılmasında önemli bir rol oynar. Turunçgilleri bol tüketmeniz halinde sigara bağımlılığınızı sonlandırabilirsiniz.

- Sigarayı bırakma aşamasında vücudun dengesini sağlamak için hem de sigaranın yarattığı vitamin eksikliğini gidermek için bolca C vitamini tüketmek gerekmektedir. 

-C vitamini deposu olan portakal ve limonu bol tüketmek sigara içme isteğini sonlandırabilir.  

- Bitki çayı denildiğinde ilk akla gelenlerden... Diyet listelerinin olmazsa olmazı yeşil çay. Antioksidan yönünden çok zengin olan bu çay kansere karşı koruyucu olmasının yanı sıra ciğerler üzerinde de temizleyici bir etki yaratır. Yeşil çay takviyesiyle hem sigarayı bırakabilir hem de vücudunuzda yarattığı tahribatı onarabilirsiniz.

TAM TAHILLAR NİKOTİN ORANINI DÜŞÜRÜYOR!

- Tam tahılları tüketerek, akciğer sağlığını destekleyen E vitamini alımını yapabilir en önemlisi de kandaki nikotin oranını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bağımlılıktan kurtulmanın önemli noktalarından biri kandaki nikotin oranını azaltmaktır, eğer oranı azaltırsanız tekrar sigara içmeye yönelik arzunuzu da sonlandırabilirsiniz.

- Süt ve süt ürünlerini düzenli olarak tüketmek vücuttaki stres hormonunu ve buna bağlı olarak sigara içme arzusunu da azaltmaya yardımcı oluyor.

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