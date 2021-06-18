"Tamamen Umutsuz Vaka" Mesajı Paylaşılmıştı; Boris Johnson, Sağlık Bakanı Hancock İçin "Güvenim Tam" Dedi

Hancock'un ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) önderliğinde İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 80'inin ilk aşılarını olduklarını söyleyen Johnson, "Matt Hancock'a güvenim tam." ifadesini kullandı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, eski danışmanı Dominic Cummings'in Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Koronavirüs salgınıyla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelediği mesajları ortaya çıkarmasının ardından "Matt Hancock'a güvenim tam." dedi.

Johnson, eski Başdanışmanı Dominic Cummings’in, kendisinin, Sağlık Bakanı Hancock'un Covid-19 salgınıyla mücadele çabalarını küfürlü bir ifadeyle "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiği iddialarının ardından ilk kez konuştu.

Hancock'un ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) önderliğinde İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 80'inin ilk aşılarını olduklarını söyleyen Johnson, "Matt Hancock'a güvenim tam." ifadesini kullandı.

Johnson, İngiltere'nin Covid-19 normalleşmesinin dördüncü adımını atacağından çok emin olduğunu, 19 Temmuz'un "bitiş tarihi" olarak değerlendirildiğini ve bunun olmayacağını gösteren hiçbir veri bulunmadığını aktardı.

Ne olmuştu?

Johnson'ın eski baş danışmanı Dominic Cummnigs, Johnson'ın Hancock hakkında küfürlü ifadeyle "Tamamen umutsuz vaka" ifadelerini kullandığı bir yazışmayı kamuoyuyla paylaştı. Koronavirüs pandemisi başladığında bakımevlerindeki ölümler, test sayısının yetersizliği ve koruyucu ekipman bulma konusundaki sıkıntılar üzerine Johnson'ın bu ifadeyi kullandığını söyleyen Cummings, "Onu görevden almamanız nedeniyle fazladan kaç kişi öldü?" diye sordu.