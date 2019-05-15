Tamer Öncül’ün “Büyüklere (Küçük) Masallar (Masallaştırılmış Yazılar)” kitabı çıktı

“Büyüklere (Küçük) Masallar” isimli öykü-deneme türündeki kitap Khora Yayınları’ndan çıktı. Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Tamer Öncül’ün yazdığı ve torunu Deniz’e ithaf ettiği kitap, bize bizi eleştirel bir gözle anlatan çeşitli öykü ve deneme yazıl

“Büyüklere (Küçük) Masallar” isimli öykü-deneme türündeki kitap Khora Yayınları’ndan çıktı. Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Tamer Öncül’ün yazdığı ve torunu Deniz’e ithaf ettiği kitap, bize bizi eleştirel bir gözle anlatan çeşitli öykü ve deneme yazılarından oluşmakta. Kitabın editörlüğünü Mustafa Keleşzade, düzeltisini Aziz Güven gerçekleştirdi.

Kapak deseni Ümit İnatçı’ya ait olan kitabın tasarımını ise Ömer Tatlısu hazırladı. Eser, Khora Yayınlarının 68’inci kitabı olup 345 sayfadan oluşmakta.

“Büyüklere (Küçük) Masallar”, Eski Masallar, Çocukluk Çağırınca, Hayvanlar Alemi, İyi Olmayacak Hastanın, Tarihten Masallar, Ah O Günler Masal mıydı?, Sayıklamalar ve Bitmeyen Masallar başlıklı sekiz bölümden oluşmakta.

Kitabın Tanıtım Bülteni ise şöyle:

Yaşadığımız “Barbarlık Çağı”nın, “İletişim Çağı” güzellemeleriyle örtülmeye çalışıldığı dünyamızda; giderek vahşileşen insanlığın “tüketim” hastalığında “son evre”ye geldiğini görmek için “bilge” olmaya gerek yok…

Hırsları, tırnaklarından hızlı uzayan; doyumsuzluğu, beyninde bir ur gibi büyüyen; bencilliği kendine bile güvenmeme noktasına evrilen bu güruh, bulaşıcı salyalarını her yana akıttıkça, direnenler azalıyor…

Birçoğu gazete köşelerinde, bir kısmı da dergilerde yayımlanmış yazıların yeniden elden geçirilip “düzenlendiği” bu masallar, şimdi için direnenleri kışkırtmayı/cesaretlendirmeyi hedeflese de esas hedef olarak geleceğe endekslenmiştir…

Bu kitapta alışık olmadığınız masallar okuyacaksınız…

Uyutmak için okunanlardan değil bunlar… Uyuyanları uyandırır mı ondan da emin değilim…

Çocukların dahi çocuk kalamadığı, saflık ve erdemin eski masallarda kaldığı bu yenilmiş dünyada yazılan bu “masalları”, bilge ya da yol gösterici olmak için yazmadığımı, kitabı bitirdiğinizde zaten anlayacaksınız…