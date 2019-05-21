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Tamer Öncül’ün Son Kitabı  “Büyüklere (Küçük) Masallar” Khora Kitap Cafe’de Tanıtılıyor

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Tamer Öncül’ün Son Kitabı  “Büyüklere (Küçük) Masallar” Khora Kitap Cafe’de Tanıtılıyor
Tamer Öncül’ün Son Kitabı  “Büyüklere (Küçük) Masallar” Khora Kitap Cafe’de Tanıtılıyor

Tamer Öncül’ün Son Kitabı  “Büyüklere (Küçük) Masallar” Khora Kitap Cafe’de Tanıtılıyor

Tamer Öncül’ün son kitabı “Büyüklere (Küçük) Masallar”, 23 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa Khora Kitap Cafe’de okurlara tanıtılacak. Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte yazarın ve yayınevi yetkililerinin, kitabın hazırlanma süreci ile ilgili açıklamalarının ardından okurlar da soru ve yorumları ile söyleşiye katkı koyabilecek ve kitaplarını yazara imzalatabilecekler. Tüm kitap severlerin davetli olduğu etkinlik Ledra Palace ışıkları karşısındaki Khora Kitap Cafe’de yer alacak.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Tamer Öncül’ün yazdığı ve torunu Deniz’e ithaf ettiği “Büyüklere (Küçük) Masallar”, bize bizi eleştirel bir gözle anlatan çeşitli öykü ve deneme yazılarından oluşmakta. Kitabın editörlüğünü Mustafa Keleşzade, düzeltisini Aziz Güven gerçekleştirdi. Kapak deseni Ümit İnatçı’ya ait olan kitabın tasarımını ise Ömer Tatlısu hazırladı. Eser, Khora Yayınları’nın 68’inci kitabı olup 345 sayfadan oluşmakta.

“Büyüklere (Küçük) Masallar”, Eski Masallar, Çocukluk Çağırınca, Hayvanlar Alemi, İyi Olmayacak Hastanın, Tarihten Masallar, Ah O Günler Masal mıydı?, Sayıklamalar ve  Bitmeyen Masallar başlıklı sekiz bölümden oluşmakta.

Kitabın Tanıtım Bülteni ise şöyle:

Yaşadığımız “Barbarlık Çağı”nın, “İletişim Çağı” güzellemeleriyle örtülmeye çalışıldığı dünyamızda; giderek vahşileşen insanlığın “tüketim” hastalığında “son evre”ye geldiğini görmek için “bilge” olmaya gerek yok…

Hırsları, tırnaklarından hızlı uzayan; doyumsuzluğu, beyninde bir ur gibi büyüyen; bencilliği kendine bile güvenmeme noktasına evrilen bu güruh, bulaşıcı salyalarını her yana akıttıkça, direnenler azalıyor…

Birçoğu gazete köşelerinde, bir kısmı da dergilerde yayımlanmış yazıların yeniden elden geçirilip “düzenlendiği” bu masallar, şimdi için direnenleri kışkırtmayı/cesaretlendirmeyi hedeflese de esas hedef olarak geleceğe endekslenmiştir…

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