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“Tan ve Cabani Okulda” Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına satışa sunuldu

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Seda Selçuk Tanova’nın kaleme aldığı “Tan ve Cabani” adlı çocuk kitabının ikincisi “Tan ve Cabani Okulda”, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına satışa sunuldu.
“Tan ve Cabani Okulda” Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına satışa sunuldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre sponsorluğunu Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin üstlendiği kitabın tasarım ve illüstrasyonları Mariya Goltseva tarafından yapıldı.

Aynı zamanda Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti’nde de gönüllü olarak görev alan kitabın yazarı Seda S. Tanova, çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici içeriği, karakterleri ve zengin görsel içeriği ile dikkat çeken Tan ve Cabani Okulda isimli kitabı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi desteğiyle satışa sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.  
Açıklamaya göre Tanova, hem kendi çocuklarına güzel bir hatıra bırakma hem de gelirini vakfa bağışlanarak başka çocukların da hayatına dokunma hedefinin gerçekleştirmesine, büyük bir sosyal sorumluluk örneği göstererek katkı koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Dr. İbrahim Benter’e teşekkür plaketi verdi. 

Tanesi 20TL’den satışa sunulan “Tan ve Cabani” ve “Tan ve Cabani Okulda” kitapları, Lefkoşa Mahkemeler karşısında yer alan Kemal Saraçoğlu Vakfı binasından temin edilebilecek; önümüzdeki günlerde ise tüm kitabevlerinin raflarında yer alacak. 

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