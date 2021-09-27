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Tandoğan Yalkut yazdı... 27 Mart -27 Eylül

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Tandoğan Yalkut yazdı... 27 Mart -27 Eylül
Tandoğan Yalkut yazdı... 27 Mart -27 Eylül

Tarih 27/03/2021 1 İngiliz Sterlini .......................11,04 TL

KKTC hükümeti üstün bir gayret ile ekonomiye cansuyu aşılıyor. Alınan ciddi ekonomik tedbirler ile şahıs ya da ticari tüm krediler 6 ay ötelenebiliyor. Hiçbir banka masrafı ödenmeden kredisi yapılanabiliyor kredi sahiplerinin. Bu ne demek yani yeni bir hesap açılmadan yeni Bir BSİV vergisi ödenmeden taksitleriniz yeni bir faiz oranı ve taksit miktarı ile 6  ay öteleyebiliyorsunuz.

 Ay sonra bu günlerde aylık 300 STG olarak ödediğin taksit miktarı bundan sonraki ödeme dilimlerinde yaklaşık 330 STG olarak ödenecek. Mart ayında bu taksit miktarının TL karşılığı 300*11,04=3,312. TL.

Tarih 27/09/2021 1 İngiliz Sterlini.........................12,17 TL

330*12,17=4,016 TL.

Borcumuz 4,016-3,312=704 TL arttı.

Bu borç ev kirası da olabilir taksidi de.

Geçen bu 6 aylık süreçte dövizi düşürmek , dövizi olduğu gibi tutmak için ne yaptık. HİÇ.

HİÇ birşey yapmayacağımızı biliyormuyduk. EVET.

Çünkü ne artarken ne de azaırken kur bizim elimizde hiç bir enstrüman olmadığını defalarca anlattık. Peki borcu olanın işini maaşını mı artırdıkmı? Zamana oynadık be dostlar. Herkes zaman oynadı.

Şimdi sen benim ülke insanımı , emekçimi daha da borçlandırdın. Halbuki devletsen senin aldığın kararlara benim inanıp güvenmem gerek. Sen bu kararı alırken belli ki beni değil bankayı düşündün.

Lütfen bana kimse şunu demesin sen de gidip yabancı para cinsinden borçlanmasaydın. İnsanın çaresizlik içinde kalıp, umutlarını yaşatıyor olması, yaşamak istiyor olmasının sonucudur bunlar.

Şimdi gel de güven denilen şeyi canlı tutmaya çalış. Esnaf kan ağlıyor. Asgari ücretli perişan. Tüccar çıkış yolu arıyor.

Eğer devletsen herkese çare bulmak için birkaç yol sen sunmalısın. Bizde çareler gösterliyor çareler görünmüyor. Becermek için akıl bilgi şart.

Asgari ücret net 3,830 TL idi Mart ayında. Şimdi 4,430 TL. Ne verdin ne aldın. Kime verdin kimden aldın. Çare bellidir.

Çare bugüne kadar yapılan herşeyin tam tersini yapmaktır.

Halkı düşünen, çağdaş bir reform paketi kaçınılmazdır.

Yoksa o çarklar tek tek kopmaya başladı.

Tek tek yok olacağız.

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