Tandoğan Yalkut yazdı..."Aile şirketleri"

Aile şirketleri, Dünya,Türkiye ve KKTC ekonomisine yön veren en önemli aktörlerden biri olarak, başta iş dünyası olmak üzere, yatırımcıların, hükümetlerin, akademisyenlerin kısacası toplumun tüm paydaşlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ülke ekonomimiz için çok önemli olan aile şirketleri ile ilgili özellikle aile şirketlerinin başarılarına, aile üyeleri arasındaki ihtilaflara, bölünmelere veya faaliyetlerine son vermelerine ilişkin haberler neredeyse sürekli olarak iş dünyasında karşımıza çıkıyor. Tüm bu bilgi kaynakları aile şirketlerinin birincil önceliklerinin ve yönetmeleri gereken en önemli riskin “sürdürülebilir başarı” olduğuna işaret ediyor. Şirketlerin sürdürülebilir, paydaşlarına ve topluma değer katan organizasyonlar olmaları için günümüzde kabul edilen en iyi yönetim şeklinin adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk temel ilkelerinden oluşan kurumsal yönetim ilkelerinin, şirketlerde bir yönetim ve davranış biçimi olarak içselleştirilmesi olduğu söylenebilir.

Aynı aileden iki veya daha fazla kişi aynı şirketin çeşitli kademelerinde görev alıyor ve şirketin çoğunluk hissesi bir veya daha fazla aile üyesi tarafından elde tutuluyor ise bu işletme aile işletmesi olarak adlandırılmaktadır. Şirketin gerek hisseleri gerekse yönetimi ikinci nesle geçtiğinde, tek kişinin sahip olduğu firmaların da bir aile şirketi haline geleceği düşünülebilir. Ülkemizdeki aile şirketleri hakkında derlediğim bazı bilgiler, aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısının ülkemiz açısından önemini daha çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Aile şirketlerinin İthalat ve Toptan satış, İthalat ve Perakente satış, üretim, inşaat ve emlak geliştirme, dayanıklı tüketici ürünleri gibi ülke ekonomisinin belkemiği sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin çok küçük bir kısmı 1960 yılları öncesinde kurulmuş olsada, Kıbrıs için zor denilebilecek olan 1960-1974 yılları arasında kurulan ve şu anda KKTC ekonomisi için lider denilebilecek şirketlerin olması o yıllarda atılan temellerin sağlamlığını göstermekte, 1974 yılı sonrasında da pek çok aile işletmesi kurulduğu gözlemlenmektedir. Netice itibarı ile son yüz yıllık ekoenomi sahnesinde en fazla 3. nesile ulaşmış aile şirketlerini gözlemleyebiliriz.

Aile şirketlerinin avantajları: Aile şirketlerinin hızlı karar alabilmeleri, aile değerleri etrafında kenetlenmiş başarıya odaklı bir ekibe ve üst seviyede çalışan bağlılığına sahip olmaları ve ailenin, şirketi kendi aile itibarları ile özdeşleştirerek şirketin başarısını özel hayatlarının dahi önünde tutması, başarıyı ve büyümeyi de birlikte getirmektedir. Aile şirketleri kurumsallaşmaya çalışırken, kurumsallaşmış dünya devi şirketlerin dünyaya “biz bir aileyiz” mesajı veriyor olması, aile şirketlerinin doğru yönetildiğinde diğer firmalara göre daha güçlü olabileceğini göstermektedir.

Aile şirketlerinde aile, ilke olarak hem kurucu hem de yönetici konumundadır. Aile şirketleri, aile lideri veya onun etrafında kümelenmiş aile üyeleri tarafından kurulmuş olan ve diğer aile bireyleri tarafından sürdürülen; aile lideri, aile liderinin kardeşleri, çocukları, yeğenleri, kuzenleri, gelinleri ve damatları gibi çeşitli aktörlerin ön plana çıktığı birlikteliklerdir. Aile şirketlerinde özellikle mülkiyet, yönetim, aile ve işletme kültürü kavramları önemlidir. Özetle, ailenin maddi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve aileden kalacak olan mirasın bölünmemesi gayesi ile aile üyelerinin şirketin finansal yapısında aktif rol aldığı ve karar mekanizmasını oluşturduğu, aileden en az iki kuşağın şirket bünyesinde yer aldığı kâr amaçlı işletmeler aile şirketleri olarak ifade edilmektedir. Forbes’un 2016 yılında yayımladığı milyarderler listesinin %42’si aile şirketleridir. Bu durum aile şirketlerinin dünya ekonomisine etkisininin önemini ortaya koymaktadır. Fortune 500’e göre dünyadaki en büyük ve başarılı şirketlerin %40’ı aile şirketleridir. Ayrıca dünyadaki en zengin ilk 10 kişinin de 7’si aile şirketi üyeleridir. KKTC’ye bakıldığında ise bu oran daha da yüksek olup %90’lar civarında seyretmektedir. Aile şirketlerinin yapısal olarak diğer şirketlerden farkı; aile üyelerinin aile içi ilişkileri ile iş hayatı kuralları arasındaki etkileşim olarak ifade edilebilir.

Aslında Aile anayasası, aile üyelerinin harcamalarından, aile üyeleriyle profesyoneller arası ilişkilerin düzenlenmesine, aile konseyi ve yönetim kurulu yapılarının ve üyelerin birbirleriyle etkileşimine kadar önemli konuları düzenleyen, şirkete mensup aile üyeleri arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bir aile şirketinin nesiller boyu devamlılığı ve sürdürülebilir başarısı için aile anayasası önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir anayasa oluşturma isteğinin arkasındaki en önemli amaç, şirketin işleyişinin ve ailenin misyonunun gelecek nesle düzgün bir şekilde aktarılabilmesi ve belirli kurallar ile birlikte emanet edilmesidir. KKTC de çok az şirket sözlü ya da yazılı bu sözleşme konusunda başarı sağlayabilmiştir. Genellikle bu gerçekle yüzleşmeyi istememekte ve sorumluluğu gelecek nesillere bırakarak şirketin nesil ömrünü kısaltmaktadırlar. Benimde kendi iş hayatımda yakından tanıma fırsatı bulduğum ve kendi anayasasını oluşturmuş değerli Aile Şirketleri mevcuttur.

KKTC nin lokomotif firmalarından, 1960 yılında (Kıbrıs Türk’ü için zor yılların başladığı dönem) temelleri atılan ve şu an için Hızlı Tükatim Malları, Textil, Kozmetik, Turizm ve İnşaat gibi alanlarda faliyet göstererek KKTC ekonomisine ciddi anlamda girdi sağlayan Başman Şirketler Grubu bu başarıyı sağlamış , Aile Anayasasını oluşturmuş ve yukarıda bahsettiğimiz sistem ve kurallarını oturtmuştur. Bu başarı aslında 3. neslin aileye yönetici olarak girmesine az bir süre kala göstermektedir ki; Aile kendi içinde en başta bahsettiğimiz adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerini içselleştirmiş, çalışanlardan önce hissedarların kendi aralarındaki bağın, baştan aşağıya hissedilerek yaşandığı, sorumluluk vermenin, delegasyonun yaşatıldığı örnek bir kurum olarak dikkat çekmektedir.

Bir başka sektörden örnek vermek gerekirse Mesaryanın ortasında küçücük bir köyede, aile çocuklarının işçi gibi çalışarak , toplanan sütlerin yoğurt yapılması ile başlayan bir serüven var. Şimdilerde , Tarım, Hayvancılık ve Süt İmalatı alanında KKTC nin en büyük sektör firması olan , küçük yaşlarda anne babaya yardımcı olan çocukların , şirketin direktörü olduğu , ve kendi içlerinde içselleştirdikleri Aile Anayasaları ile 3. Nesile hazır hale gelmiş bir Gülgün Süt Mamülleri. Son 25 yıl içerisinde başta planlanan kurallara uymanın meyvelerini toplarken KKTC ekonomisine üretim alanında ivme katmaya devam etmektedirler.

Aslında KKTC de var olan birlik veya odaların çok daha iyi çalışması ve özellikle üretim şirketlerinin güçlenmesi üretilenin dış pazarlara çıkarılması , çok planlı hareketler ile hem bu şirketlerimizin hem de KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasının nedeni olacaktır.