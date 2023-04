Bize dediler orası anamızdır...

Bir kısmımız dedi yok gardaşık. Sonra baktık , anlamadık gardaşık yoksa değilik.

Ekonomi okuduk anamızın topraklarında ... doğru adamlar vardı doğru şeyler öğrettiler bize. Vatan önemlidir, toprak birdir . Güzel adamlardı, gerçek şeylerden bahsederlerdi...

Haaa bu arada biz bayram namazına gitmezsek nenemizin elini öpemezdik.

Dedelerimiz o islam dediğiniz kuran ahlakı ile ve inanç ile yıllarca direndiler yok olmamak için bu ülkede.

Be abi.

Bize anlatılan ile senin uyguladığın farklıdır sanki. Acaba değişti bu islam.

Yani dünya değişiyor ya ,söyle bize de sen ne dersen odur be abi.

Senin gibi olalım dersen zorlanacayık be abi.

Bir da şey be abi...

Sizin oralarda da artık herkes başladı yalancı desin sana.

Be abi kime inanacayık.

Allaha yoksa sana...

İlime yoksa sana..

O bizim burdaki adamların var ya onlarada çok güvenme be abi...

zannederim bunlar da kandıracaklar seni.

Bunlar hep kim bağırırsa ondan korkarlar. O bizim mahalleye salan salmalar gibi.

Be abi...

Bizim hocalarımız ekonomi konuşurdu.

Haa şey bu arada.

Biz dedelerimiz gibi inanırık bu dine imana .

Sizin bu remazan ayında trt de koyduğunuz iftar Programı var. Sakallı bir arkadaş.

Senelerdir izlerim o adamı...

Kıbrıslıyık be abi biz. İçerik biraz çok ama dinimizi de severdik.

Seneler geçinca sanki aynı din değil be abi bizim dedelerin anlattıkları ile sizinki.

Be abi yeni din çıktıysa söyleyin bize.

O programda geçen akşam iki adam vaaz verirdi.

Bildiğimiz konular değildi diye dinleyesim geldi öğreneyim diye.

Be abi...

Altında adamın İstanbul üniversitesi iktisat fakültesi öğretim görevlisi yazardı. Adam profesörmüş be abi.

Ya iktisat değişti ya islam be abi.

Be abi deme bana şu ikisi de değişti.

Haa şey be abi bizim buradakilere dikkat et . Satmasınlar seni bir ay sonra.