Tandoğan Yalkut yazdı... Bir garip dönem...

Bir ülkeyi kim yönetir. Halkın seçtiği kişiler...

Bu demokrasinin gereğidir. Müdahale edilir , oylar satılır, insanlar kandırılır ve bunun gibi uzayıp gider... Seçildikten sonra muazzam bir zafer sarhoşluğu olur , ama oturur bire süre sonra sarhoşluk. Duralarsın bir , ve yapılması gerekenler var beklenenler var senden... Başlarsın nerden başlayalım demeye. Tutarsın ucundan bucağından gidersin. Dokunduğun yer düzelir.

İster müdahaleli kazan ister müdahalesiz. İçine kadar müdahale etmesine senmi izin verdin yoksa tehditmi yedin bilmem ama , eminim müdahale edenler de sana memleketini kötü yönet hatta yönetme demedi, demez...

Tek bir doğru yapılmadımı , inşallah yapılmıştır. Geldiğin günden gideceğin güne kadar bir program yaparsın ve uygularsın.Ama geliş sürecin çok bilinmeyenli denklem gibi. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yukardan müdahale tabandan müdahale, kendi içinizdeki çıkar kavgası, kimsenizde bir memleket derdi yok. Ama sorsanız en azılı milliyetçi yine siz.

Bir şekilde başlıyor film. Ciddi anlamda farklı karakterlerde aktörler ounuyor filmde. Her biri baş rol istiyor. Hayatta olanların yaşadığı en zor dönem yaşanıyor belirsizlikler içinde. Ciddi bir fırsatçılık başlıyor piyasada. Yaz günü çürük domatesin vatandaşın masasına gelmesini engelliyorsunuz 10 liranın üzerindeki fiyatla, salatalık yenmiyecek dönemmi şimdi...Ne kadar plansızlık içinde tarım poletikanız.

Eğitim için veliler örgütleniyor , sendikalar başka çalıyor idare başka şarkı söylüyor. Öğretmen veli öğrenci belirsilik içinde umut bulmaya çalışıyorlar. Sendikacılığın, eğitimin içinden gelen atalarımızın yüzleri gülmüyor artık. Acı duyuyorlar durumdan.

Sağlık Bakanı, tam da trajikomikliğin senaryosunun yazıldığı yer. Eski bakan muhalefet partisi gibi gülüp eleştiriyor şimdiki düzeni. Kimin nerde nasıl test yapacağını bilmiyor kim ücretli kim ücretsiz belli değil. Devlet ciddiyeti yok. Mesaryadaki mandıralar daha ciddi çalışıyor. 18 yaşından küçük oğlum için yapacağım test ücretsiz olması gerekirken adı hastahane olan pansumancılar para istiyor bizden. Ödeyip nedenini soruyoruz. Devlet açıklama yapmış ama sistemi düzeltmemiş.

Rahatız mutluyuz. Maaşlar her ay başı ödeniyor. Sorun yok.