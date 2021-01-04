Tandoğan Yalkut Yazdı... " Hoşgeldin"

Ne kadar sıcak, ne kadar içten bir cümle. Bir umut,bir beklenti. Kimse bilinmeyene , belirsizliğe gitmek istmez. Ancak sürekli gözlemlemekteyiz ki; bizde ve yakın çevremizde, plansızlık, düzensizlik, disiplinden uzak davranişlar bizi sürekli olarak bir belirsizliğe doğru götürmektedir.

Her yeni dönemin başlangıcında kişiler, şirketler, devletler, geçmiş dönem ya da dönemlerden dersler çıkarır ve önündeki dönemi analiz yapar ona ekonomik planını yapar ve uygular. İşte bu plan ana hatları ile BÜTÇE olarak tanımlanabilir.

Bütçe ile birlikte önümüzdeki dönemde atılacak adımlar o bütçenin kimin için yapıldığı ve bütçeyi yönetecek kişinin genel duruşu ile birebir ilgilidir. Yıllardan beridir üretimden uzaklaştırılan bizler bir üretim bütçesi yerine , komisyoncu olarak tabir edilecek şekilde birilerine aracılık yapan ve bundan elde edilen küçük ya da büyük paylarla işi idare etmeye çalışan bütçeler görmekteyiz.

Bilinen siyasi gelişmlere nedeni ile KKTC bütçesi gecikmeli olarak hazırlanmış Meclise gönderilmiş, bu günlerde de görüşmelerin ardından çok da birşey değişmeden onaylanacaktır. Yıllardan beridir kopyala/yapıştır mantığında , belli oranlarda (enflasyon-döviz) da rakamları artır ve uygula gibi benzer şemalar karşımıza çıkmaktadır.

Ne yazık ki üretimin teşviklendiği, bölgesel planlı üretimlerin uygulandığı bütçe planları yerine , memlekete getirilen malların üzerinden adı değişik isimlerele tanımlandırılan komisyonluklarla gelir elde edilip istenilen yerlere harcama planları yapılmaktadır.

Üç beş yılda bir kendi dışımızda gelişen kronik hale gelmiş , Kapitalizm uygulamasının neticeleri olan ekonomik buhranlar da bütçeleri sallayıp sarsmaktadırlar.

Şimdi 46 yıldır muazzam şekilde üzerimize uygulanan ekonomik ambargolar bizler için hep bahane olmuş , bunları bertaraf etmenin yolları nerdeyse hiç aranmamıştır. Çok büyük oranımızın okur yazar olduğu , ve bu oranın çok büyük bir kısmının üniversite bitirdiği ülkede, Dünyanın çeşitli ülkelerinde ileri düzeyde işlere imza atan vatandaşlarımızın olduğu küçücük bir ülke kendi SWOT analizini (Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Oppurtunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler)) yapmıyorsa ve bu analizi göremiyorsa sorun yine kendimizdedir.

2021 de ekonomik olarak bizi neler bekliyor diye düşünecek olursak yukarda belirttiğim neden veya sonuçlardan da anlaşılacağı gibi Türkiye Ekonomisinin aslında neler yaşayacağını tahmin etmek bizim için yine kolay sonuca ulaşmak olacaktır.

Bu nedenle bizden once tamamen bağımlı olduğumuz Türkiye Ekonomisini analiz etmek daha gerçekçi olacaktır. Almanyada yapılan bir araştırma 2021 yılı için Türkiye Ekonomisini analiz etmiş öngörüler yapmış ve gerçekçi yaklaşımlarla 2021 e doğru bakmaya çalışmış.

Bu araştırmaya göre; Küresel ekonomide İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı tahribat kadar ağır izler bırakan Covid-19 pandemisi, son yıllarda durgunluk yaşayan Türkiye ekonomisi açısından işsizlik, enflasyon, cari açık gibi kronik sorunların büyüdüğü bir yıl oldu.

Merkez Bankası’nın son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 675 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17’ye çıkarması, yeni döneme ilişkin olumlu beklentileri artırdı. Ancak önceden, dolar kurunu dizginlemek için eritilen Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düşmesi, ekonomiye güven anlamında ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. ​ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre, 2021 büyümesinin yüzde 3 civarında kalacağı öngörülüyor. OECD ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar da Türkiye’nin 2021’de yüzde 3 ila 5 arasında büyüyeceği tahmininde bulunuyor.

Türkiye ekonomisinde pandemi süreci ile birlikte yükselişe geçen hayat pahalılığı ve işsizlik, milyonlarca haneyi geçim sıkıntısına sokmuş durumda.Son bir yılda yaklaşık 1,4 milyon kişi iş aramaktan umudunu keserken, iş aramayı bırakanlar da dahil edildiğinde geniş tanımlı işsizliğin yüzde 30’lar seviyesine çıktığı tahmin ediliyor.

Öte yandan Türkiye en fazla enflasyona sahip 20 ülkeden biri olmaya devam ediyor. Kasım ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 14,03 düzeyinde gerçekleşti. 2021’nin ilk yarısında yüzde 18’leri görebileceği tahmin ediliyor. 2021 ortasından itibaren başlayabileceği öngörülen faiz indirimleri ile birlikte ise yılsonu enflasyonunun Merkez Bankası tahmini olan yüzde 9,4’e yakın bir seviyeye düşürülmesi hedefleniyor.

Türkiye’de ekonomik gidişat ve ekonomi politikalarına olan güveni temsil eden en net gösterge olarak tanımlanabilecek dolar kuru, pandemi sürecinin yarattığı belirsizlik ortamı ve Türkiye’nin kendine özgü yapısal sorunları nedeni ile artmaya devam etti.

2020 başında 5,95 seviyelerinde olan kur, kasım ayı başında 8,50 seviyelerini görerek tarihi rekor kırdı. 2021’de Türk Lirası’nın kaybettiği değeri yeniden kazanmaya başlaması için hem Merkez Bankası politikalarının beklentileri karşılaması, hem de birikimini döviz ve altın alarak değerlendiren vatandaşın ekonomi yönetimine güven duyması belirleyici olacak.

Yapılan bu tesbitler ve bekleyip göreceğimiz neticeler doğrudan bize etki edecek, dışa bağımlı bir bütçenin ne kadar doğru sonuca ulaşacağını yine biz belirleyemeyeceğiz. 2021 yine de bu kadar olumsuzluğun yaşandığı bir döenemden sonra iyi olacak diye düşünmekteyim.

Ekonomik düzenin neticeleri doğrudan bizleri etkilese de, olumlu ve güzel gelişmelerin sizlerle buluşacağı güzel bir 2021 yılı dileklerimle…