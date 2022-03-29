Tandoğan Yalkut yazdı... İş bilmezlik

Gazetede köşe yazarlığı yapabilmek, hatta ekonomi yazabilmek ciddi anlamda zaman istiyor bu günlerde. Dinamikler öyle hızlı değişiyor ki; kararlar anlık, uygulamalar değişken…

Yazdığınız veya söylediğiniz bir bilgi paylaşılana kadar değişebiliyor. Dinamiklerin bu kadar hızlı değişmesi macera severler dışında birilerini heyecanlandırmaması gerekirken, biliyoruz ki bu dinamikleri yaratanlar bundan olumlu yönde nasibini alıyor.

KKTC belli ediyor ki artık bir operasyonla içinde bulunduğu durumu düzeltemez. KKTC bunca yıldır da bu sonun dışında başka bir duruma odaklamadı kendini. Sürekli kumar oynayan , ne yaptığını bilmeden , yatırım yapmadan hareket eden bireyler gibi devletler de batar.

Yıllardan beridir her alandaki başarısızlık bu sonu kaçınılmaz kıldı.

Şimdi ne yapılmalı.

Net bir şekilde belli oldu ki bu güne kadar yapılanlar yapılmamalı.

İnanın eleştiri yapıp kötü göstermek gibi bir niyetim yok şimdiki KKTC Hükümetini. Ancak 2 yılı aşkın bir süredir devam eden pandemi şartları belliydi. Ekonomik durum çok netti. 2 yıldan aşkın bir süre önce ben dahil pek çok ekonomistin öngörüleri vardı. Bırakın ekonomistleri pek çok iş insanı, öngörü yaparak kendi planlamalarını ona göre yapmıştı. Bu 2 yılın içinde KKTC’de değişmeyen tek şey aynı Hükümet senaryosu oldu.

2022 yılı içerisinde ciddi anlamda üretim maliyetlerinin artacağını söylemiştik.

O günlerde ve devamında ciddi anlamda bir tassarrufun şart olduğunu söylemiştik.

Dünyada paranızla bile özellikle tarım alanında hammadde bulmanın paranız olsa bile imkansız olacağını söylemiştik.

Büyük ekonomilerin kendi aralarındaki sıcak ya da soğuk savaşları yüzünden kur riskinden bahsetmiştik.

Kur gibi riskin yanında yeraltı kaynaklarının olası savaş riski ile birlikte pahalı olacağından da bahsetmiştik.

Bir devlet değil sadece kendi cebini yöneten bizlerin bu düşündükleri varken, memleket yönetenlerin çok daha fikri ve öngörüsü vardır diye bekliyor insan.

Aynı anlayış ve birikim ile yıllardan beridir memleketi yönetenlerin planları şu anki durumun yönetilemediği gibiyse ya öngörüleri yoktur ya da iş bilmezlik vardır.

Akaryakıt fiyatlarının 4/5 gün ara ile 4 lira artır, 2 lira düşür sonra 2 lira artır politikası iş bilmezliktir.

Elektrik kurumunun zarar ettirilmesi iş bilmezliktir.

Siyasetin kirliliğini memleketimin her noktasına sokmak basiretsizliktir.

Ekonomi bir bilim dalıdır.

Her bilim dalı gibi bu işin bilim adamları vardır.

Kahvehane köşesi beklentileri ile yönetilecek bir alan değildir.

Ne yaptınızsa bu kadar yıldır tam tersini yapın inanın bana o zaman bilim adamı olmaksızın daha başarılı olacaksınız.

Yapmazsanız siz de içinde hep beraber yok olduk inanın buna.