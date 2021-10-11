Tandoğan Yalkut yazdı... İşbirliği, Hellim ve Zeytin...

İşbirliği, Hellim ve Zeytin...

Aylar öncesinden neticelenen Avrupa Birliğinin vermiş olduğu Hellim Tescili.

1Ekim 2021 itibarı ile yıllar öncesinden hazırlanan reçeteye uygun üretip satamayacağımız Avrupa Ülkesi yok.

Nasıl oldu bu tescil? Tabi ki İŞBİRLİĞİ.

Yaptık başardık. Çünkü başaracağımız proje dünya literatürlerinde benzer projelerin onay aldığı ve benzer projelerin kazandığı bir projeydi.Avrupa Birliği ya da buna benzer sistem ülkeleri, dünyanın neresinde olursa olsun yerel gelişimi, doğru ve haklı ürünlerin pazarlanmasının önünü açıyorlar.

Aylar öncesinde Hellim tescilinin önemini yazdık. Ancak tescil etmek ya da ettirmekle olmadığınıda. Vermiş olduğunuz reçeteye uygun üreteceksiniz, ona göre üretebilmek için hammaddesi olan sütün üretimini de planlayacaksınız. Bu iş aslında ülkenin önünü açacak, dünyada Kıbrsılı’nın da doğru işler yapabildiğini, değerli olduğunu, dünyada yeri olduğunu anlatacak bir durumdur.

Kıbrısın Kuzeyi de Güneyi de bundan pay alacak. Ancak ne Güneyde ne de Kuzeyde henüz bu standartların oluşturulabilmesi için bir plan ve çalışma yok. Yapılmıyor.

Neydi peki başlarken yapılan doğru?

Neydi süreç içerisindeki doğru?

İŞBİRLİĞİ!

Şimdi aynı planlı üretim için de işbirliğinin şart olduğunu düşünüyorum. Kolay değil. Şu an için Reçeteye uygun üretim yapabilmek için küçükbaş hayvan süt üretiminin sanırım 10 kat artırılması gerekiyor. Bu bir günde ya da inanın bana bir yılda olacak şey değil. Bunu iyi planlamalı, beraber planlamalı ve işbirliği yapmalıyız.

Hellim üretimini anladık, İşbirliği yapmayı da anladık.

Peki ya zeytin nerden çıktı.

Ne murat ediyoruz zeytinden.

Her Kıbrıslı kendi yerli zeytin yanında dünyanın başka ülkesindeki üretilmiş zeytini yerken tebessüm eder. İsdtedikleri şekilde işlensin ya da üretilsin zeytin bizim en standart yöntemlerle ürettiğimiz zeytinin tadı başkadır. Bunu sadece biz söylemiyoruz bu zeytinin tadına bakanlar da söylüyor. Peki Zeytinin yağı. Doğru şekilde üretildiğinde o yağda başka bir yağ. Hele hele kara yağ.

Çok geç kalmadan yeni işbirlikleri kurulmalı.

Üretimler planlanmalı.

Geleceği Üretim kurtaracak.

O gelecek de başkasının değil bu memleketin evlatlarının geleceğidir.