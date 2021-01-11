Tandoğan Yalkut yazdı..."Kim yönetiyor"

KKTC Ekonomisini kim yönetiyor, biz neyi yönetiyoruz. İşte tam da bu iki soruya cevap bulduğumuz anda egemenlik dediğiniz şeyi, ekonomiden başlayarak damarlarınızda akan kana kadar hissedersiniz. KKTC'nin kendi para birimi bulunmamaktadır.Bu şartlarda da bulunması mümkün değildir. KKTC ekonomisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin parası kullanılmaktadır. Peki sizin olmayan birşeyi kullanacaksanız ve bu özellikle para ise gidip daha planlı yöntemlerle yönetilen ve istikrarı olan bir parayı mı kullanırsınız yoksa şimdi yaptığınızı mı yaparsınız.

Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağ-liberal politikalar yürütülmektedir. Bu çerçevede, serbest piyasa kuralları içerisinde özel sektörün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu ekonomik düzende devlet müdahaleci değil, özel sektöre yol gösterici, teşvik edici ve yardımcı bir rol üslenmektedir . Sözkonusu liberal politikalar paralelinde Devlet sahip olduğu turistik ve ticaret tesislerini peyder pey özelleştirilmektedir. Her ne kadar KKTC'nde serbest piyasa koşulları tam olarak geliştirilmeye çalışılmışsa da, bu durum birçok sektör açısından mümkün olmamıştır. Buna bağlı olarak da, serbest piyasa koşullarının ekonomide yaratması gereken olumlu yansımaların oluşması sağlanamamıştır.

Kişiler de şirketlerde devletler de kendilerine bir takım gelir kaynakları yaratmak zorundadırlar. Herkes kendi anladığı işi yapmalı elindekini pazarlamalı ya da üretmeyi bilip üretmeli ve ürettiğini pazarlayacak kanalları bulmalıdır. Önemli yatırım alanları ve olanakları bulunan KKTC'nde sermaye kaynakları sınırlı bulunmakta ve bu nedenle yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye büyük önem verilmektedir. Ne var bizim elimizde , inanılmaz bir doğa ve tarih, pazarlayabildikmi? Rakiplerimiz çeşitli nedenlerle bziden çok önde. Ne yaptık peki, turizm dediğimiz şeyin adını kumar koyduk. Bizde kumar oynadık turisti de kumar oynattık. Bu çerçevede dış yatırımları teşvik etmek, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve çağdaş teknolojileri transfer etmek hedeflenirken verilen teşvikler yetersiz kalmakta ve yüksek politik risk ortamında verilen yatırım garantisine itibar edilmemektedir. Ekonominin yönlendirilmesinde çok önemli olan para politikası, maliye politikası ve dış ticaret politikasının KKTC ekonomisindeki etkinlikleri büyük açmaz içerisindedir. KKTC ekonomisinde kullanılan Türk Lirasının kontrolünün tamamen T.C. Merkez Bankası'nın elinde olması; KKTC için hem para hem de dış ticaret politikasının etkinliğini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, popülist yaklaşımlardan dolayı hükümet harcamalarında ve vergi politikalarındaki yanlışlıklar nedeniyle de KKTC'nin ekonomisinde en etkin unsur olan maliye politikasını da etkin olmayan bir unsur haline getirmektedir. Kalkınmada öncelikli sektör olarak turizm ve eğitim sektörü belirlenmiştir. Bu sektörlerden eğitim, ekonominin canlanması, turizm ise gelirler açısından son derece önemlidir.

KKTC Ekonomisinin Temel Sorunları KKTC'nin orta ve uzun vadede planlı bir şekilde çözülebilecek genel ekonomik ve sektörel sorunları bulunduğu gibi kısa vadede acil çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. KKTC'nin ivedi çözüm bekleyen iki temel sorunu bulunmaktadır. Bunlardan biri banka sorunları nı ortadan kaldırarak finansal sisteme istikrar kazandırmak, diğeri ise bütçe açığını devletin karşılayabileceği seviyeye indirmektir. Para Politikasını Etkin Kullanamama Sorunu KKTC ekonomisi acısından en büyük noksanlardan bir tanesi; ekonomideki ekonomik aktivitelerin gerçekleştirilmesi için kendi merkez bankası tarafından basılan bir para biriminin olmamasıdır.Eğer bir ülkede merkez bankası tarafından basılan bir para biriminiz mevcut değilse; bu durumda basmadığınız para biriminin kontrolü amacıyla da bir para politikası uygulamanıza gerek kalmamaktadır. Fakat; para politikasının noksanlığı bir ekonomi için büyük bir handikap yaratmaktadır. Para politikasının noksanlığının ekonomide yaratacağı temel yapısal sorunlar , Enflasyona karşı gerçek anlamda bir savaşın yapılamaması, Disiplinli bir bütçe politikası oluşturulamaması ,Etkin çalışan ürün ve servis piyasalarının oluşturulmaması, Ülke yatırımlarının istikrarlı olamaması, Potansiyel üretim seviyesine ulaşamamak, Buna bağlı olarak ülke ekonomisi tam istihtama ulaştırılamaması, Dış dengenin sağlanamaması,şüphesiz ki KKTC ekonomisinin bir çıkmaz içerisinde kıvranmasında büyük bir etken olmaktadır. KKTC ekonomisinde para politikasının etkin olmayışı, kuşkusuz maliye politikasının önemini çok daha fazla artırmaktadır. Fakat KKTC ekonomisinde etkin bir maliye politikasının varlığı tartışmaya açıktır Çünkü hükümetler maliye politikası aracılığıyla kendileri için çok önemli olan vergi gelirini toplayamamaktadır. Bugün KKTC deözellikle bazı kesimlerden vergi toplamanın zor olduğu bilinen bir gerçektir.. Bundan dolayı KKTC ekonomisi açısından gerçek anlamda bir vergi gelirinin elde edilmesi mümkün olamamaktadır. Maliye politikasının diğer ayağı olan hükümet harcamaları, gelmiş geçmiş tüm hükümetler açısından ekonomideki tıkanıklığın baş mimarı halini alabilmiştir. 1990 lı yıllardan sonra maliyeye katkı amaçlı düşünülen Emlak Vergisi ve KDV vergisi uygulamaya konmuş ancak bunlarda tam anlamı ile maliyenin gelirlerinin planlanmasına katkı sağlamamıştır.Bunların nedeni işletmelerin vergilendirilmesinde etkin mekanizmalar geliştirilememiştir. Ama bilinmelidir ki develt kendi her türlü ortamda işletmelerine gereken güveni vermeil, uyguladığı siyasi ve mali politikalar hem güven vermeil hem de istikrar arzetmelidir.