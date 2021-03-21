Tandoğan Yalkut yazdı...Kripto,Bitcoin ve diğerleri

Son zamanlarda ekranlarda, ekonomi köşelerinde , haberlerde duymaya başladığımız hatta bazı kesimlerin kullanmaya başladığı birkaç yeni terminolojiyi en yalın hali ile tanımlamaya çalışacağız bugün.

Kime ne faydası olacak diye düşünebilirsiniz ama belkide yakın gelecekte hepimizin kullanacağı terimler olacaktır diye düşünüyorum.

Peki Kripto nedir?

Ya Bitcoin?

Binance Coin?

Pi π?

Önce yaklaşık olarak 1800 çeşit olan ve tümüne birden Kripto denilen bu para çeşitlerinin ne olduğunu , nerden çıktığını , nereye gittiğini anlamaya çalışalım.

Kripto para (veya kripto varlık), finansal piyasa işlemlerini güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Gerçek değil yani, elle tutulup gözle görülemez ama onunla çok şey satıp çok şey satınalabilirsiniz..

Nasıl çıktı ilk Kripto para?

Her şey 2008 yılında Satoshi Nakamoto kapalı bir mail grubuna 8 sayfalık sorunun çözümüne yönelik teknik analizlerin yer aldığı bir iş planıdı gönderdi. Satoshi göndermiş olduğu bu planda bankacılık sisteminin sıkıntıları olduğunu ve bu sıkıntıların sunduğu önerilerle çözülebileceğini belirtiyordu.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şuydu. O güne kadar kullanılan teknolojilerden,mevcut durumdaki gerçek algoritmalardan yararlanarak bir çözüm sunuyordu.

Bu plan üzerinde tartışma grupları oluşturuldu. Tartışmalar yapıldı. Tartışmalar yapıldıkça konuya daha fazla insan ilgi gösterdi. Ortaya çıkan bu tartışma ortamı Satoshi’nin çözüm önerilerini bir üst noktaya taşıdı. Ve Satoshi Nakomoto gönderdiği maille kalmayıp bunu deneysel bir çalışma olarak hayata geçirdi. 2009 yılına geldiğimizde ise ilk Bitcoin ortaya çıkmış oldu.

Aradan bir yıl geçtikten sonra 2010 yılında Satoshi Nakomoto bilinmeyen bir nedenden ötürü ortadan kayboldu. Uzunca bir süre kendisinden haber alınamadı. Ta ki 2011 senesinde yayınladığı bir mesaja kadar.

Yayınladığı mesajda artık projeyle ilgilenmeyeceğini, farklı uğraşlara vaktini harcayacağını ve mevcut Bitcoin projesinin liderliğini en başından bu yana kendisiyle tartışma gruplarında tartışan yazılımcılara ve fikir önderlerine devrettiğini söyledi. Ve o günden sonra da bir daha kendisinden haber alınamadı.

Satoshi’nin kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Kadın mı, Erkek mi, Yoksa birkaç işide oluşan bir grup mu, belli değil. Hakkında türlü türlü spekülasyonlar var ama bugüne kadar net bir bilgiye ulaşmış değiliz. Hakkında çıkan iddialar komplo teorilerinden öteye gitmedi hiçbir zaman. Belkide kafamızda soru işaretlerini sürekli artıran ve Dünyanın Ekonomik ve Sağlık dinamiklerini idare eden o çok büyük kurumlardı.

Peki Satoshi Nakomoto’nun bizlere sunduğu çözüm önerileri nelerdi?

Bugün bir arkadaşınıza para yollamaya kalktığınızda bir aracı kullanmak zorundasınız. Bu aracıda genellikle banka olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşınıza 1000 lira yolladığınızda banka bir gönderim ücreti alıyor. Artı göndermiş olduğunuz parayı da hemen arkadaşınıza teslim etmiyor, mesai saatleri içerisinde göndermeniz gerekiyor. Eğer ki yurtdışına yolluyorsanız gönderdiğiniz paranın arkadaşınıza ulaşması 4-5 günü bulabiliyor.Arkadaşınıza elden para verirken kimse sizden bir komisyon istemiyor. Peki bu parayı arkadaşınıza elden değil de internet üzerinden vermek istediğinizde neden komisyon ödüyorsunuz?

Satoshi, yollamış olduğu mailde bizlere internet üzerinden yapılan gönderimlerde komisyon oranlarını kaldırabileceğini ya da minimize edebileceğini belirtiyordu. Dahası zaman kavramını da ortadan kaldırabileceğini söylüyordu. Yani dakikalar içerisinde, mesai saati olsun olmasın dünyanın herhangi bir noktasından istenilen bir kişiye gönderim yapılabilirdi. Hatta bu gönderim sırasında bir aracı kullanmak zorunda da değildik. Yani gönderim esnasında bankaları devre dışı bırakabilirdik.

İşte bu öneriler tartışıldı. Mevcut önerilerin eksik yanları giderildi. Üzerine yeni öneriler getirildi. Ve dünyayı kasıp kavuran Bitcoin çılgınlığı işte bu şekilde başlamış oldu.

Sonuç Olarak Bitcoin Nedir?

Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital değerdir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin‘in sembolü ฿, kısaltma ise BTC‘dir. O günlerden şimdiye yaklaşık 1800 çeşit kripto para çeşidi mevcuttur. İster kullanırız iste kullanmayız. Keşke bu bizim elimizde olsa.