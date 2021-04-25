Tandoğan Yalkut yazdı...Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ne iş yapar?

Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ne iş yapar?
Maliye Bakanlığı da Ekonomi Bakanlığı da işlerini yapıyor. Herkes işe gidiyor ve mesai saatlerini doldurup maaşlarını alıyorlar. Ama işleri bu olmamalı…
Geçtiğimiz hafta bu köşede her iki bakanlık ile bir irdeleme yapmak maksadı ile başladığımız yazımızın ilk bölümünde Ekonomi Bakanlığını bu hafta da Maliye Bakanlığını incelemek istedim. Her iki Bakanlığın jendi resmi sayfalarında millet karşı açıkladıkları görev yetki sorumluluk ve iş tanımlarını okuyup ne yaptıklarını anlamaya çalıştık. Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu veriler aynen aşağıdaki gibidir.
MALİYE BAKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
A)
Bütçe ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları.
1-
KKTC'nin mali politikalarını belirleyip yürürlüğe koyar.
2-
KKTC Bakanlıkları ve bağlı dairelerince hazırlanan Bütçe tekliflerini değerlendirip,
Maliye Bakanlığında yapılan müzakereler neticesinde Bütçe Yasa tasarısı şeklinde düzenleyerek
KKTC Cumhuriyet meclisine intikal ettirilmek üzere KKTC Bakanlar Kuruluna sunar.
3-
Her yıl KKTC Cumhuriyet Meclis'ince onaylanan KKTC Bütçe Yasasını KKTC Bakanlar Kurulu adına Maliye Bakanlığı
uygular.
4-
KKTC Bütçe Yasasında öngörülen kadrolardan münhal düşenlerin doldurulabilmesi için Mali açıdan Maliye
Bakanlığınca uygunluk bildirimi yapılır.
5-
Arizi veya geçici olarak istihdam edilen Personeli maaş ve ücret ödenekleri hangi program altında olursa olsun,
başka Bakanlık veya daireye aktarmaya, ilgili bakanlığın istemi üzerine maliye Bakanlığı yetkilidir.
6-
KKTC Bütçesinde Mahalli Kaynaklarla Finanse edilmeleri öngörülen Yatırım Projeleri, Maliye Bakanlığının
onayı ile uygulanır.
7-
Bütçede Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile Finanse edilmesi öngörülen Yatırım Projelerinin uygulama seyrine
göre, Projeler arasında aktarma yapılmasına ve Finansmanı ayrıca sağlanan yeni projelerin mevcut projelere
eklenmesine veya başlamasına ve bir kısım projenin kaldırılmasına T.C. Yardım Heyeti'nin olumlu görüşünün
alınması kaydı ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.
8-
Resmi Hizmet araçlarının denetiminden Maliye Bakanlığı sorumludur.
9-
KKTC Bütçesinde program içinde yapılacak ödenek aktarması önerileri, ilgili Bakanlıklarca Maliye Bakanlığına
gönderilir ve Maliye Bakanlığının onayına tabidir.
10-
Bütçe Yasasında dökümü belirtilen Ek ödeneklerin Bütçeye Eklenmesine maliye Bakanlığı yetkilidir.
11-
Bütçe uygulama sonuçları ile ilgili olarak yıl içerisinde üç ayda bir düzenlenecek Mali raporları Bakanlar Kuruluna
Maliye Bakanlığı sunar.
12-
Bütçe uygulamaları ile ilgili kesin hesap ve Mali raporu KKTC Cumhuriyet Meclisine intikal ettirilmek üzere
Bakanlar Kuruluna sunar.
13-
Bakanlık ve bağlı dairelerce talep edilen ek mesai yetkilerini değerlendirir ve gerekli yetkiyi verir.
14-
Kamu görevlilerinin emeklilik taleplerini onaylar.
B)
Gelir ve Vergi ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
1-
Devletin Gelir, Vergi ve Tahsilatla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlayıp onaylamaları için ilgili
mercilere sunar.
2-
Devletin tüm vergi ve gelirlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Mali ve İdari yönden takibini, denetimini ve
tahsilatını gerçekleştirir.
3-
Devletin gelir kaynaklarını artırmak için gerekli önlemleri alıp uygulamaya koyar.
4-
Gelir takdiri ile vergi tarhı, tahakkuku ve tahsilatı ile ilgili uygulama ve tebligat işlemi yapar.
5-
Vergi yükümlülüklerini saptar, mali durumlarını araştırır, inceler, kıymet takdiri yapar takdirlere karşı itirazları
inceler ve sonuçlandırır.
6-
Devletin parasını idare ve muhafaza eder.
C)
Gümrük ve Rüsumat ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
Özet:
Devlete ait tüm kara deniz hava gümrük noktalarında Yasalara bağlı olarak gelir toplamak control etmek.
Özet: Devlete ait tüm döşeme demirbaşın envanteri alımı ve satımını yapmak.
İki haftadır en kritik bakanlıklar olduğunu düşündüğüm Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarını incelerken
şunu beklerdim; Devletin gelirlerini sürekli olarak artırmak ve devleti güçlü kılmak için belirli çalışmalar
yapılması keşke herhangi birinin görevi olsaydı.
Bunu bir kenara bırakıp şunu görüyoruz; Devletin gelirlerini artırmak gibi bir derdimiz yok sıkıştığımızda ya da
yatırım yapacağımızda Türkiyeden gidip isteyelim ancak bu istediğimiz paralardan yapacağımız yatırımlarda
bir değişiklik öngöreceksek TC Yardım Heyetinin onayını almadan yolu Lefkoşa’da yapmaktan vazgeçtikse
Lefkede ya da Karpazda yapmak için bile yetkimiz yok.
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