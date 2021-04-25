Tandoğan Yalkut yazdı...Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ne iş yapar?

Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ne iş yapar?

Maliye Bakanlığı da Ekonomi Bakanlığı da işlerini yapıyor. Herkes işe gidiyor ve mesai saatlerini doldurup maaşlarını alıyorlar. Ama işleri bu olmamalı…

Geçtiğimiz hafta bu köşede her iki bakanlık ile bir irdeleme yapmak maksadı ile başladığımız yazımızın ilk bölümünde Ekonomi Bakanlığını bu hafta da Maliye Bakanlığını incelemek istedim. Her iki Bakanlığın jendi resmi sayfalarında millet karşı açıkladıkları görev yetki sorumluluk ve iş tanımlarını okuyup ne yaptıklarını anlamaya çalıştık. Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu veriler aynen aşağıdaki gibidir.