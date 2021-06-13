Tandoğan Yalkut yazdı.... OECD ve Dünya Bankası verileri

Çoğu kişilerce de kabul edilmektedir ki 2020-2021 yıllarında ciddi anlamda bir buhran yaşandı. Dünya Savaşlarından da önemli ekonomik etkiler olduğu düşünülüyor yaşanan sürecin.

Daha ne kadar dayanır küçük ekeonmiler, dar gelirli insanlar...

İnsan oğlu çok kötü yakalandı, hazırlıksızdı, nedenini önceden de defalarca söylediğimiz plansızlık ve tedbirsizlik.

Bundan sonraki her gün çok önemli.

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), Dünya Bankası gibi Dünyanın ekonomik gidişatına yön veren kurumlar var.

Belli periyotlarda yayınladıkları Ekonomik görünüm ve beklenti rapaorları ile dengeleri değiştirebiliyorlar.

Nisan ve Mayıs aylarında her iki kurum da yayınladıkları ekonomik gidişat raporlarında Türkiye Ekonomisinin 2021 yılı bundan sonraki dönemindeki büyüme hızı tahminlerini biri düşürdü biri artırdı ama benzer rakamlara getirdiler, iyi olan bir başka tahmin de 2022 yılı için de her iki kurum Türkiye Ekonomisinin büyüme tahminlerini yükselttiler.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8’e revize etti.

OECD'nin "Mayıs Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

OECD raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise 2021 için yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye çekilirken, 2022 için de yüzde 3'ten yüzde 3,4'e yükseltildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8’e revize etti.

OECD'nin "Mayıs Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

OECD raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise 2021 için yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye çekilirken, 2022 için de yüzde 3'ten yüzde 3,4'e yükseltildi.

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Türkiye ile ilgili kısımda güçlü ama sürdürülebilir olmayan mali teşviklerden sonra 2020 yılı sonlarında daha istikrarlı makroekonomik politikalara geçiş 2021'in ilk çeyreği sonunda sekteye uğrayarak piyasa beklentilerini bozduğu vurgulandı.

Nisan ayında tekrar zirve yapan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle girilen tam kapanma süreci ve işten çıkarma yasağının kademeli olarak sonlandırılmasının ikinci çeyrekteki özel tüketimi düşürmesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiği, alınan hızlı kararlar neticesinde çok sayıda ülkenin Covid-19 salgınında yaşanan yeni dalgalarla daha başarılı bir şekilde başa çıktıkları kaydedildi.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerin güncellendiği belirtildi.

İhracattaki toparlanmanın ve endüstriyel emtia fiyatlarındaki dengelemenin, 2020 yılı sonunda yeniden artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini kısmen telafi ettiği vurgulanan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, salgın nedeniyle yaşanan aksamalar nedeniyle 2020'de kaydedilen yüzde 2'lik daralmanın ardından bölgede 2021'de ılımlı bir büyüme performansı beklendiği aktarıldı.

Tüm bu beklentiler insanı umutlandırıyor. Unutmayın KKTC bir TL ülkesidir.