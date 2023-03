Önceliklerin farklılığı sizin ekonomi politikanız dan dolayı değildir. Karakterinizin farklılığıdır.

Ekonomi, ciddi planlama isteyen, bir devasa güçtür yönetim planlamasında. Devlet yönetiminde , aynen evdeki gibidir hesap. Gelirler bellidir, yapılacaklar da , oturup gelirlerinize göre yapılacakları planlarsınız bütçe açık vermeden bu planı , ciddi bir nakit akışı ile yapılandırırsınız.

Nakit akılışındaki gelirde olabilecek eksiklikler veya giderdeki doğru yapılamayan fiyatlamalar olabilir. Oturur yeni rakamlara göre planınızı güncellersiniz.

Evet her evin lideri kendi planını yaparken bunu mikro düzeyde planlar , her şirket kendi çapında bunun gibi işler, devletler de tam böyle .

Devlet aynen aile yapısı gibidir sürdürülebilir bir planlama şarttır. Doğru bir tanedir aslında. Kişilere göre değişen doğrular olamaz, doğru sonuca giden farklı metodlarımı olabilir en fazla.

Şimdi KKTC devletini ele alalım. Her bakanlık , kendi önceliklerini ve bütçesini belirliyor yıllardır. Sağlık , eğitim, vicdanen baktığımda önceliğimdir benim. Orda birtakım kazanımlar (çocuk ve gençlik ) ve sağlıktaki bir takım endişeler( insanların plansızlar ve imkansızlıklardan yaşadığı hastalıklar ve ölümler) bu iki bakanlığı çok öne çıkarıyor. Varsın dış misyondaki temsilcilikleriniz eksik çalışsın, varsın yollar bozuk olsun bir süre daha, camiler az gelsin cemaate bayram namazlarını bahçelerde kılalım, ama vicdanen düşündüğümüzde bu iki alanı öne çıkarıyor.

Çok kritik birkaç iş var yıllardır çözülmeyen, sağlıktaki hastahanelerin yetersizliği, her ne nedenle olursa olsun yanan Devlet Labaratuvarı, kendimizce yaşadığımız milliyetçilik duygularımızla özdeşleltirdiğimiz kurucu cumhurbaşkanının anıt mezarı, yıllar önce medeniyetin sembolü olan tiyatro binası, ve her depremle aklımda bir müddet gelen sonra unutulan okullarımız.

Bunlardan en acili inanın bana o toprağa verdiğimiz, ister seversiniz ister sevmez ama lider olduğunu herkesin kabul ettiği rahmetli Denktaş olsaydı bırakın benim türbeyi de bu hastahaneleri adam edin , o çocukları baharda çadırda eğitime muhtaç edeceğinize ölün daha iyi diyecekti.

Gerçekten dünya kadar sorun varken, ve tüm sorunların çözümünü önce plan sonra para çözecekken bu nasıl bir plansızlık bu nasıl bir vicdansızlıktır. O meclis yapılırken 50 millet vekili vardı yine öyle , cumhurbaşkanlığı var oldu olalı yaptığı işlev değişmedi personel sayısı arttıysa da o da plansızlıktandır çünkü işlevi ve yaptıkları değişmedi. Ama bu memlekete nüfus yığıldı, boğuldu . Bu insanlar hastahane, Labaratuvar ve okul istiyor

Din ve milliyetçilik önceliğinizdir ya hep, ekonomi ve planı bırakın bir kenara yukarda Allah var.