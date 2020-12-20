Tandoğan Yalkut yazdı..."P&L Ekonomi"

2020 yılının son günlerinde sevgili Erkut Yılmabaşar ile bir kahve molamızda , bugüne kadar öğrendiklerimizi, okuduklarımızı , yorumlayabildiklerimizi sizlerle burda paylaşmanın, hani o paylaşıldıkça güzelleşen bilgilerin bizlere iyi geleceğini düşündük. Dileriz paylaştığımız yorumlar olumlu tepkilerle yoğrulur , birilerine, biryerlere fayda sağlar.

Bu köşe şimdiki düşüncemizle; haftalık olarak içimizden gelenleri , KKTC gündemindeki ekonomik gelişmeleri,Pandemi süreci ve veya bu süreç dışında yaşananların yansımalarını, Vergi , Maliye Poletikaları , Dünyadaki Ekonomik gelişme ve göstergelerin bizlere etkilerini yorumlamaya çalışacağımız bir köşe olacak. Her Pazartesi bunu yapmaya çalışacağız. Gelecek olumlu veya olumsuz tepkiler bizleri motive edecek. Bu ilk yazı heyecanı ile herkese sıcak bir merhaba demenin mutluluğunu yaşıyorum.

Bu ilk yazıda yazılabilecek çok konu vardı aslında , yukardaki paragrafda belirttiğimiz bir çok konu tam da metne dökülesi konular. Ancak içinde bulunduğumuz belirsizlik bu konularda çok da olumlu cümleler kurmamıza olanak vermeyeceğini düşünerek, yıllardır üzerinde birşeyler okuduğum , araştırdığım , tartıştığım hatta kendi felesefemle örtüştürdüğüm bir konuyu irdelemeye çalışacağım. Hem de ilk yazıda güzel şeyler yazarak belki güzel şeylerin başlangıcına bir harç da biz katmış oluruz.

“Yeşil Ekonomi”

Hani üzerinde yaşadığımız karaparçası ile bir isim benzerliği olması ile de bize yakın ve sıcak geliyor aslında.

Ekonomik faaliyetler ve neden olduğu iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri hemen her alanda kendini gösterirken, kaynakların hoyratça kullanımı geleceği tehlikeye atıyor. İktisadi faaliyetlerin neden olduğu çevresel problemlerin değerlendirildiği ilk uluslararası toplantı olan BM Çevre Konferası’ndan (1972) bu yana konuyla ilgili farkındalık artsa da uygulanma aşamasındaki yetersizlikler dünyanın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Günümüzde daha çok kullanılır olan “Yeşil Ekonomi” kavramı ise sürdürülebilirliği ekonomi, çevre ve toplum ekseninde yorumlayan bir model olarak öne çıkıyor.

Ekonomi ve doğal çevrenin karşılıklı etkileşiminin kalkınma politikalarında dikkate alınması gerektiği 21. yüzyıl dünyasında artık bilinen bir noktaya gelmiştir. Ancak bu konu ilk kez 1972’de Roma Kulübü tarafından hazırlanan “Büyümenin Sınırları” (The Limits to Growth) isimli raporda vurgulandı. Böylece bugün yeşil ekonomi olarak adlandırılan ve ekonomi ile çevre konseptinde devamlılığı esas alan bir stratejinin temelleri de atılmış oldu. Aynı yıl Stockholm’de toplanan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı ise bu alanda yapılan ilk uluslararası etkinlik olarak tarihe geçti. Konferansta kabul edilen İnsani Çevre Bildirgesi’nde çevrenin taşıma kapasitesi, doğal kaynakların kullanımında nesiller arası adalet ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevreyle ilişkisini kuran ilkeler; sürdürülebilirlik düşüncesinin temel dayanakları olarak ortaya kondu.

Neden yeşil ekonomi?

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) yeşil ekonomiyi; “Bir takım çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltırken aynı zamanda insan refahını ve toplumsal eşitliği sağlayan ekonomik bir model” şeklinde tanımlıyor. UNEP bu tanımın içine ‘düşük karbonlu, kaynakların etkin olarak kullanıldığı, toplumsal olarak kapsayıcı böylesi bir sistemde gelir ve istahdam artışının sağlandığı, karbon emisyonu ve kirliliğin azaltıldığı, enerjinin etkin kullanıldığı, biyoçeşitlilik ve ekosistem kayıplarının önlendiği kamu ve özel sektör yatırımlarıyla sağlanan yeşil bir düzen’ ifadelerini de ekliyor.

Haziran 2012’de Rio de Janeiro’da, düzenlenen “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma (Rio+20) Konferansı”nda da yeşil ekonomi, kalkınmanın sürdürülebilirliği ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için en önemli araçlardan biri olarak kabul edildi. Yeşil ekonominin politikalarda yer almasının amacı ise kamu ve özel sektör yatırımlarına yönelik gerekli koşulların oluşturulmasıyla daha geniş çevresel ve sosyal kriterlerin de birleştirilmesi.

Yeşil ekonomi modeli, doğa üzerinde oluşacak etkilerin sınırlı bir yaklaşımla hesaplanmasının mümkün olmadığını ve bu gibi durumlarda “ihtiyatlılık ilkesinin” temel alınması gerektiğini savunuyor. Eğer bugün alınacak bir kararın gelecekte ne tür sonuçlara varacağı kestirilemiyorsa, belirli bir ihtiyat payıyla hareket edilmesi gerekiyor.

Çevresel riskleri azaltıcı sektörlere yatırımlar yeşil ekonomi ile karakterize ediliyor. Yenilenebilir enerji, temiz teknolojiler, enerji verimliliğine sahip binalar, düşük karbon emisyonlu ulaşım, gelişmiş atık yönetimi ve temiz içme suyu sağlanması, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir orman ve sürdürülebilir balıkçılık bu sektörler arasında sayılabilir. İşte tam da bu noktada üzerinde olduğumuz bu adaya bir baksak yapılacak bir planlamanın olumlu sonuçlarını görmenin hiç de zor olmayacağını düşünebiliriz sanırım. Yeşil ekonomi bu alanlarda yapılacak yatırımların; ulusal politika reformları, uluslararası politika ve piyasa altyapılarının gelişmesi yoluyla gerçekleştirilmesini veya desteklenmesini öngörüyor.

İnsanlığın ortak geleceğinin milletlerin iş birliğine bağlı olduğu düşünüldüğünde, problemlere bütüncül bakmayı gerektiren bir bakış açısı ortaya koyan yeşil ekonomi, çevreye dost bir kalkınma ve gelişim politikaları oluşturulmasını içeriyor. Özellikle çevrenin kaybolması konularında ağır sanayinin çok da bulaşmadığı ülkemiz belkide çok da geç kalmadan bu alandaki planlamalar ile özümüzün çok da yıpranmasına müsade etmeden daha güzel bir geleceği bırakmamıza olanak tanıyacaktır. Unutulmamalıdır ki ortak geleceğin korunması; ekonomi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında varılan fikir birliğinin sözde kalmaması ile mümkün olacaktır.