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Tandoğan Yalkut yazdı..."Sağlık Olsun"

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Tandoğan Yalkut yazdı..."Sağlık Olsun"
Tandoğan Yalkut yazdı..."Sağlık Olsun"

İki şekilde düşünmeye başlayabilirsiniz bu cümlenin üzerine. Birinci düşünce olumsuz bir olaydan sonra birbirlerimize dilediğimiz bir temennidir, sağlık olsun, sorun değil, olan olmuştur, bundan sonrası için güzel bir temenni olabilir. Ancak benim bu gün anlatmaya çalışacağım bu temenni değil. Sağlık Olsun, memlekette , gerçek anlamda sağlığı sağlayabilecek bir sistem olsun , insanımız sağlık için umutsuz olmasın, sağlık için başkasına bağımlı olmasın, memleketinde iyi olabilsin. Muhakkaktır ki iyilik de sağlık da , hastalık ta insanoğlunun yaşayacağı şeylerdir. Ancak iyi günde, kötü günü düşünüp hazırlanmazsanız, o gün geldiğinde başkalarından medet umar, sağlık dilenirsiniz, ya da çok daha pahalı fiyatlara işi çözmeye çalışırsınız. Yıllardan beridir ne doğru düzgün bir sağlık sistemi kurabildik ne de sağlık hizmeti sunan hastahanelerimiz oldu.

Ekonomi yazarız diye başladığımız bu köşede şimdi sağlığı nerden çıkarıdın diyeceksiniz. Ekonomi ile bağlantsı olmayan sektör yoktur. Hatta 2020 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin 700 milyon TL civarında olduğunu ve bu rakam için bile yetersiz olduğunu düşünerek harcanan bu paraların nereye gittiğini , ciddi anlamda yapılabilecek bir planlama ile  çok da güzel hastahaneler yaratabileceğimizi, yurt dışında alanında uzman yüzlerce Tıp Doktorunu memleketlerinde çalıştırıp, kendi ülkelerine hizmet edebilir duruma getirebilsek keşke.

Ama biz ne yapıyoruz, sözüm ona Türkiyeden KKTC ekonomisinin güçlenmesi için gelen paraları , insanlarımızın derdine buralarda deva veremediğimiz için onları Türkiyedeki Üniversite hastahanelerine , son yıllarda çok büyük bir ekonomi yaratan özel hastahanelere muhtaç edip bu bütçenin milyonlarca lirasını oralara gönderiyoruz. Burda neler yapıyoruz , yine Türkiyedeki gibi kendi içimizde, destekleyerek yarattığımız ve imkan olarak da Türkiyedekilerden geri kalmayan özel hastahaneye sevk yapıyoruz.

Yıllarca dışarıya harcanan bu paralar ile doğru düzgün, tam donanımlı bir üniversite hastahanesi yaratılabilirdi. Tüm branşlarda değili,belirli branşlarda olsun uzmanlaşsak ve özellikle Ortadoğu ülkelerindeki tıp alanındaki eksikliklerden dolayı meşhur Arap Milyonerlerini, sağlıkları için buraya getirebilseydik keşke. Yani yarattığımız iyi şeyleri hem kendi insanımız için hem de yakın çevremizdeki ülke insanları için kullandırabilseydik.

Geçen yıllara çok yazık, harcanan paralara çok yazık, insanımıza çok yazık. Neden bugün bunları yazdım. Çünkü tam da siz bu yazılanları okurken ben kendi canım için, yollara düştüm. Bu güne kadar yollara düşen diğer vatanbdaşlarımız gibi. Babam o kötü hastalığa yakalandı. Bu illetten kurtulmak için kendi yurdumda bulamadığımız çareler için babamı yanıma alıp bu zor koşullarda yollara düştük.

Atlatacağız , sağlıklı ve huzurlu döneceğiz. Bundan eminim. Ama yetkililere bir mesaj, bu işe ister sağlık gibi bakın ister ekonomi. İnsanımızda bu cevher var. Türkiye bu alanda bu kadar ilerdeyse ve onu bu kadar ileri taşıyanların bir kısmı da bizim insanımız ise bunu bizde başarabiliriz. Zaman ister biliyorum. Ama once niyet ister.

Evet Sağlık olsun. Ama o temenni değil bu başta belirttiğim. Gerçekten Sağlık Olsun! Huzur olsun! Güven olsun!

SAĞLIK OLSUN.

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