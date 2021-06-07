Tandoğan Yalkut yazdı... Siyaset,Milliyetçilik,Ekonomi ve Utanmazlık…

Yazıyoruz ya Ekonomiyi.

Ne okuduksa ne yapıyorsak onu yazmaya çalışıyoruz. Hiç düşünmemiştim ekonominin bir gün mide bulandıracak bir konu olacağını.

Ekonominin para olduğunu anlayınca ne yazık ki bizimkiler mideler bulandırdı. Tiksindim. Utandım.

Yaklaşık 15 aydır kapalı olan Kıbrısın Kuzeyi ve Güneyi arasındaki kapılar, geçtiğimiz günlerde açıldı. Bu memleketin en aşırı ucundaki kişiler bile kapıların açılması gerekliliğini söylediler ya…

Bu kapılar bir gün kalkacak. Ordan geçerken arka mahalleye geçer gibi geçeceğiz. Bunu da kimse engelleyemeyecek.

Açılsın ya da kapansın diye beyan veren örümcek beyinler bile.

Şimdi kapının ekeonomi ile alakası ne?

Kapılar bizizm için ordaki yurttaşlar ile kurulan bağdır, dostluktur, duygudur, gönüldür, sorumluluktur…

Bu memeleketi , bu memleketin ekonomisini, bu memleketin insanları kurtaracak.

Akıl ile, bilgi ile…

Sen kalkacan bu memlekette, seni istemem sana da insanına da ihtiyacım yok diyecen,sonra o siyasi duruşun , milliyetçi kabarmaların gidecek kapılarına kırmızı halı seren halkın halılarını kullanarak törenler düzenleyecen.

Şaşırdıkmı? Sadece bir kez daha güldük size.

Şimdi bütün bu duyguylarla sizlere ekonomiden , kapatırken ya da açarken ne durumdaydık onlardan bahsedeceğim.

Biliyorsunuz Kapılarını açtığınız komuşularımız bizden farklı bir para cinsi kullanıyorlar. Onun adı TL sonra YTL sonra da tekrar TL olan bir para cinsi değil. Euro. Yıllardır kendi kullandıkları para cinsi olan Kıbrıs Lirasını Avrupa Birliği Kuralları gereği bir kenara bırakarak kullandıkları para birimi. Euro.

Kapıların açıldığı ilk günlerden beridir iki toplum arasında bir trafik var.

Bakın anlatayım; İhtiyaçlarımız gereği hepsi.

En büyük trafik tek yönlü bir şekilde;

sürekli artan bir Sağlık trafiği. Biz derdimize çareyi burda bulamadık yıllarca, ya Türkiye ya da güney Kıbrıs çare oldu bize, burda ölmekten kurtardıklarımız oralarda çare aradı dertlerine.

Eğitim ; burda olmayan derecede iyi ya da sonuca odaklanan bir eğitim var orda, planlı, çağdaş.

Ve en önemlisi bu, belki utandırır sizi, oraya göç etmeden buraya ekmek taşıyan karıncalar. İşçiler. Yıllardır İngiltere’ye , Kanada’ya, Avustralya’ya gönderdiğiniz karıncalar. Açılan o kapılardan güneye gittiler, çalıştılar, bağ kurdular, gönül koydular, ekmeklerini kazanıp geldiler. Sınır kapılarının yanındaki döviz bürolarına bir sorsanız söyleyecekler size memlekette bozdurulan çeklerin değerini.

Şimdi benim çocuğum bana bu gün çok masum birşey söyledi. Jumboya gidelim baba…

Gel de anlat şimdi.

Bu benim utancım değil. Bu yüzden siz açıklayın. Kapılar kapanırken çok başarılı ekonomimizin sonucundaki Euronun değeri ve bu günkü değeri.

Size puan veriyorum.

10.