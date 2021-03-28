Tandoğan Yalkut yazdı...Uzaklarda bir yerlerde bir ada ülkesi ve ekonomisi…

Yaptığım küçük araştırmalar ile bize benzeyen ülkeleri ve ekonomilerini inceleyip belki daha doğru roller ve modeller ile sağlam bir ekonomik yapı için fikrimiz olur diye bilgiler toplamaya çalışıyorum.

Yakın geçmişinde çok da bizden farklı olmayan , Savaşları, işgalleri, diktatörleri, darbeleri görmüş, zengin ülkelerin gözlerinin üzerinde olduğu bir ada ülkesini inceledim. Çok da farklı değil yakın geçmişimiz. Onların da ekonomileri bizimki gibi birkaç güçlü alandan oluşturulmuş.

Ülkenin bulunduğu Hispaniola Adası 1492’de Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir. 18. Yüzyil sonlarına kadar İspanya’nın sömürgesi olarak kalan ada 1821’de kendi Cumhuriyetini ilan etmiştir. Daha sonra ülkeye giren Haiti birlikleri yönetime el koymuştur. 1844’te Haiti işgaline son verilmesinin ardından ülke yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. ABD ‘nin 1905 yılında ülkenin gümrük yönetimine el koymasının ardından 1916’da ülke işgal edilmiştir. 1930 yılında Rafael Molina isimli diktatör yönetime el koymuştur.1961 tarihinde diktatörün ölümü ile temsili demokrasiye geçmiştir.

Ülkenin ekonomisi tarım, ticaret ve turizme dayanır. Serbest ticaret bölgeleri ve turizm ülkenin en hızlı büyüyüen sktörleri arasında yer alır. Toprakların %30’u tarım alanlarının oluşturduğu ülkeden en büyük tarım bölgesi kuzeyde Cibao Vadisi’dir. En önemli tarım ürünüyse şekerkamışıdır. Diğer önemli ürünler arasında pirinç , kahve, kakao, domates, mısır, muz, tütün, portokal, avakado, mango vardır.

Hayvancılığın da oldukça gelişmiş olduğu ülkede balık üretimi de önemli yer tutar. Ülkedeki en önemli endüstri ürünü şekerdir. Diğer endüstri ürünleri ise çimento ve yapay gübre başta olmak üzere bira, ispirto, sigara, mukavva ambalaj kutuları, pamuklu ve yapay ipek dokuma yer alır.

Kim bu ülke…

Dominik Cumhuriyeti.

Hani o yarışma programalrının ilk turlarını gidip yaptıkları , final içinde bize geldikleri ülke.

Çok bir farkımız varmı sizce. Tarihine bakıyorum savaşlardan çıkmış, kimlik mücadelesi vermiş, kendi iradesini idare edememiş yıllarca, diktatörlerle boğuşmuş, ama son zamanlarında demokrasiden ödün vermemiş.

Ekonomisine bakıyoruz, Turizm, bizdede var ama öldürdük, planlamadık, planlasak gerçek turizm yerine kumar turizmini içselleştirdik. Endüstriye bakıyoruz var, ürettiği şeker kamışından şeker endüstrisi ile çok güçlü olmuş, Tarımsal üretimine bakıyoruz o da var, onun kendi iklimine gore ürettikleri, birde bizim ürettiklerimiz. Ne yapmış yani;ekonomisi birinde sekteye uğrasa diğerinden kurtarsın diye farklı alanlarda ekonomisi için dinamikler oluşturmuş.

50 yıldır neler yapıldı bir düşünsenize;

Endüstrimizde bir Sanayi Holding vardı, bitirdik.

Yenilerini yaptıkmı, istenmedi yapmadık.

Turizm nerdeydi kime bağımlıydı, şimdi kimlere bağımlı, gelenler ne için geliyordu, şimdi ne için geliyorlar.

Tarım üretimine bakın, porokal neydi ne oldu, patates içler acısı , var mı peki bizim patatesimiz gibi patates, limon yedinizmi bizimki gibi biryerlerde.

Son bir kıyaslama yapıyourm size hem de çok uzağa gitmeden…

Son 6 yılda kullandığımız para birimlerini kıyaslayalım.

2015 yılında 1 Amerikan Doları 2,72 Türk Lirası ediyordu ve bu para ile de 44 Dominik Pezosu alıyorduk.

2021 yılında Amerikan Doları 8 Türk Lirası, tamam şu Amerika çok kötü ülke ve bize tuzak yapıp paramızı onun parasına karşı değersizleştiriyor.

Tamam 2,72 Türk Lirası ile biz gidip Dominik Pezosu alalım, onlarda kötü ülke galiba çünkü şimdi 2,72 TL ile 44 Dominik Pezosu yerine 19 Dominik Pezosu veriyorlar.

Herkes kötü birtek biz iyi…