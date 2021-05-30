Tandoğan Yalkut yazdı... Yeni Model

Yıllar önce Ortam Gazetesi vardı. Haftada birkaç kez Nazarboncuğu isimli bir köşem vardı Ortam’da. Yıllardır ara verdiğim Köşe yazılarıma 2021 yılı ile birlikte Detay Gazetesinde yeniden başlamıştık. Her Pazartesi ekonomi konularında birşeyler yazacak, düşünecek, tartışacak,analiz edecektik. Ekonomi konusundan çok sapma yaşamadan birşeyleri etüd etmeye çalıştık o günden beridir.

Tam 1 ay önce bir insanın hayatta yaşayabileceği en büyük acılardan biri olan babamın vefatı nedeni ile , hayatımızda inanılmaz bir boşluk, yüreğimizdeki tüm dengeleri alt üst eden duygular, bu köşeye de ara vermemize neden oldu.

Babam çalışkan adamdı, tembellik nedir bilmedi, eminim şu anda ailecek yaşadığımız her türlü olumlu olumsuz davranışı kendince yorumlar ve bir yerlerden bizlere işimize gücümüze sarılmamızı, hayatı dolu dolu yaşmamızı, insanlığa bir şekilde olumlu dokunuşlar sağlamamızı öğütlerdi. Hasan Hoca kalıcı izler bıraktı kendi işinde. O işini iş görmedi. Eğitim onun yaşam tarzıydı. Para herkes için önemliyse elbetteki onun için de önemliydi ama kendi işinin , eğitimin karşılığının para olmadığını, eğitim denilen olgunun maddi değil gönül işi olduğunu onu tanıyan herkese öğreterek gitti.

Gel gör ki onun oğlu olarak ben bir Ekonomistim. Sınırsız olan insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklar tarafından karşılanabilmesi ilmi benim işim.

Bu işin de temeli Paradır. Para devletlerin gücüdür. Ekonominiz iyise paranız değerlidir. Ekonomide gücü belirleyen dünya kadar very vardır. İşi veriler ile görmek , ona göre planlamalar yapmak ekonomistlerin işidir. Ancak öyle dengeler vardır ki , en güzel planları da batırır, bitirir.

Bu dengeler siyasette yaşanan dengelerdir. Ondandır ki her siyasei görüşün bir ekonomik görüş ve öngörüsü vardır. Aynı zamanda devlet işleri ile ilgili görüşleri de vardır. İstediğiniz kadar iyi ekonomik planlar yapın , göstergeleriniz çok iyi olsun, siyasi arenada yapacağınız hatalar ve dünyaya vereceğiniz olumsuz ve güvensiz görüntü tümünü dibe vurdurur.

Yaklaşık 1 aydır yazmadığım günlerde ekonominin belirsizliklerinin üzerine , paradaki aşırı negative durum, ve siyasetin yıllardır beslediği çarpık ilişkiler, menfaatler, mafya ve devlet ilişkileri, bizim bildiğimiz ayyuka çıkmış ama faili meçhul olan cinayetlerin açıklanmaları, nereye baksak çirkefin içinde olunması, geleceğe dönük oluşan umutsuzluklar, belirsizlikler, ve çirkef batağının bir türlü bizden uzaklara gitmemesi, ne Ekonomi bıraktı ne güven ne de istikrar.

Bu berbat durumun insana yansıması, umutsuzluk, kişisel menfaaçilik, çıkarcılık , ve hatta farklı alanlarda bir terörizm yartılması olarak çıkacaktır. Kendi kuralarını uygulamaya çalışan topluluklar oluşacak.

Yazık oluyor geçen zamana.

Buna kimse dur demiyor.

Her toplum hakkettiği şekilde yönetilir. Eğer toplum uyanmaz , birliketlik sergilemez,bu bağnaz yapıyı dağıtıp sokağa çıkmaz ise , durum çok vahimdir.

Ne ekonomi kaldı, ne siyaset ne de ahlak.

Dünyanın en büyük kötülüğünü yapıyoruz geleceğimize.

Sil baştan modellemek gerekecek herşeyi.

Temiz, şeffaf ve güvenle.

Güle güle Baba.