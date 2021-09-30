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Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2021 – 2022 Eğitim Yılına Başlıyor

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Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2021-2022 eğitim yılına başlıyor.
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2021 – 2022 Eğitim Yılına Başlıyor

 

Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2021-2022 eğitim yılına başlıyor.

2010 yılından beri ülkemizdeki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ve bu alanda 1200’ ün üzerinde mezun veren okulumuz her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Ekim Pazartesi günü kapılarını çırak öğrencilere açıyor.

Böylece Haziran ayından beridir eğitimlerine devan eden Yetişkin Eğitimlerinin yanı sıra Çıraklık alanında da eğitimleri başlamış olacak. Kayıtlarımız ise hem Çıraklık alanında hem de Yetişkin Eğitimi alanında devam edecek.

İş başı eğitim modeli uygulanan okulumuzda, çırak öğrenciler haftanın bir günü okula gelerek  ihtiyaçları olan mesleki gelişim, etkili iletişim, iş sağlığı ve güvenliği gibi dersleri okulumuz öğretmenlerinden öğrenmekte ve geri kalan zamanlarını da deneyimli ustaların yanında, iş başında uygulama yaparak mesleki beceri ve deneyimleri kazanmaktadırlar.

Okulumuz atölyeleri ve konferans salonu ile öğrencilerimize mesleki ve kültürel deneyimler kazandırırken, spor alanları, geniş bahçe ve kafeteryası ile öğrencilerimize yaşıtları ile sosyalleşme ve spor yapma imkanı sunmaktadır.

2021 – 2022 eğitim yılına başlarken pandemi koşulları ve Sağlık Üst Kurulu kararlarına da uygun olarak tüm hazırlıklar tamamlandı. Sıraların öğrencilerle dolacağı okulun yeniden cıvıl cıvıl olacağı 4 Ekim Pazartesi günü için büyük  heyecan başladı.

 

                                                                                                

                                                                                              KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi

                                                                                                                           Okul Sorumlusu

                                                                                                                                           İrem Seylani

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