Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2022 yılı mezunlarını meslek hayatlarına uğurladı

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2022 yılı mezuniyet töreni 27 ve 28 Haziran tarihlerinde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Revin Gürler, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Sn Gülşen Hocanın ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu’nun katılımları ile gerçekleştirildi.



Açılış konuşmasını yapan İrem Seylani, “Pandemi koşullarına rağmen istenmesi halinde gerekli önlemlerle birlikle eğitimin yapılabileceği ortaya çıktı. Her koşulda eğitime devam ettik, hatta okul alt yapısını geliştirdik, katkı koyan tüm kurumlara başta Esnaf ve Zanaatkârlar Odamız ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi olmak üzere çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç; “Meslek altın bileziktir, gittiğiniz yerde bununla övünç duyun. Bu ülkenin en çok ihtiyacı olan iş bilen insanlardır, mesleğinize dört elle sarılın. Mesleki eğitiminizle kendinizi geliştirmekten bir ömür vazgeçmeyin.” dedi.

Törene katılıp çırak ve yetişkinlerin sevincine ortak olan Eğitim Bakanı Sn Nazım Çavuşoğlu ise “Toplumun size ihtiyacı var, toplumun en büyük açığı nitelikli ve teknik iş gücüdür, bu alanda sorumluluk alan öğretmenlerimize, Mesleki Teknik Öğretim Dairemize ve Esnaf ve Zanaatkârlar odasına teşekkür ederim.” dedi. Mesleği eğitime ilginin artması için yapılması gerekenleri yapmaktan kaçınılmayacağını da belirten Bakan Çavuşoğlu meslek hayatlarında çırak ve yetişkinlere başarılar diledi.

Büyük bir coşku ile gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 23 farklı meslek dalından 79 çırak öğrenciye ve 8 farklı meslek dalından 50 yetişkin öğrenciye mezuniyet belgeleri verilip, meslek hayatına uğurlandılar.

Kurulduğu 2010 yılından beri, ekonominin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen okulumuz, 10. dönem mezunlarını verdiğimiz bu yıl, tesisatçılıktan kuaförlüğe, kaynakçılıktan otomotiv mekanikerliğine, aşçılıktan kaportacılığa, berberlikten klimacılığa, turizmden elektrik tesisatçılığına kadar birçok meslek alanında ekonominin ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyor. Bu yıl mezun verdiğimiz öğrencilerle birlikte 965 çırak öğrenci ve 429 yetişkin öğrenci olmak üzere toplamda 1394 mezun sayısına ulaşmış bulunuyoruz.

Covid-19 pandemisi gölgesinde, kafamızda birçok soru ve kuşkular olmasına rağmen boş geçen zamanları, okul öğretmenleri, öğrenci ve aileleri olarak daha çok çalışarak eğitime ara vermeden telafi ettik. Okul olarak bu yıl içerisinde öğrencilerimize sunmayı başardığımız gerek spor faaliyetleri gerekse sosyal etkinlikler öğrencilerimizin gözlerinde sevinç, bizlere ise gurur yaşattı. Gelecek iş bilen insanların üzerinden YÜKSELECEKTİR!