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Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitime Başladı

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Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitime Başladı
Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitime Başladı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (MEKB) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi de uzaktan eğitim vermeye başladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre MEKB bünyesinde faaliyet gösteren http://egitim.mebnet.net adresi üzerinden başlayan eğitim, 400 çırak öğrenciyi kapsıyor.

İşyerlerinin kapalı olmasından dolayı her hafta yeni ders notlarının verildiği ve Türkçe, matematik, İngilizce gibi teorik derslerin yapılacağı uzaktan eğitim sisteminde, öğretmenler evlerinde çalışıyor.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konuyla ilgili katkılardan dolayı MEKB ve Mesleki Eğitim Dairesine teşekkür etti.

“Hiç kuşkusuz gelecek eğitimli, kalifiye insanda, gençlerdedir. Üretimde, yaratıcılıktadır” diyen Tulga, salgının KKTC’de başladığı günden bugüne geçen süreçte aldıkları büyük dersler, ödedikleri ağır bedeller, çektikleri sıkıntılar olduğunu dile getirdi. 

Tulga, “Bunun neticesinde ne yapmamız gerektiğini bir kez daha bağıra, bağıra gösteren bir süreçten geçiyoruz” dedi.

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